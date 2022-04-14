通膨40年新高 家庭每月多花327元 專家傳授「理財5招」

信用卡利息已達16.26%，且可能繼續走高，累積卡債絕非明智之舉。(美聯社)

通貨膨脹創下40年新高，民眾感受到荷包縮水的衝擊，「穆迪分析」(Moody's Analytics)報告顯示，通膨因素讓美國家庭每月平均多花327元。CNBC新聞頻道報導，專家建議消費者以五大方式看緊財務。

從食物、汽油到房屋開銷都在漲價之際，「穆迪分析」報告指出，通膨因素讓美國家庭平均每個月多花327元，上個月公布的相同報告則是平均每月多花296元。以汽油價格為例，如今價格比一年前足足增加48%。

負責這項研究報告的「穆迪分析」研究部資深主任史威特(Ryan Sweet)說：「根據我們估測，通膨年增率在今年3月達到高峰，接下來可望漸漸趨於緩和。」

CNBC新聞頻道報導，還要過一段時間通膨才能完全冷卻，消費者眼前可以注意的五大理財方式包括：

一、每周檢查開銷預算

理財專家皮爾斯(Sahirenys Pierce)說，消費者應該知道錢都花去哪裡，找出可以節省支出的項目，避免出現入不敷出的狀況。理財規畫師(CFP)林奇(Misty Lynch)說，節省支出的方式之一便是把不必要的訂閱服務取消，也可以跟有線電視業者、汽車保險公司討論能否打折。

能源部資料顯示，家電用品不用時把插頭拔除，或採用可以把電源關閉的電源插座，可讓住家電費節省5%到10%。

二、提前規畫

林奇指出，為了節省汽油，出門之前預先想好開車一趟可以把哪些事情辦妥，而且挑選不塞車的時段出門。

三、審慎消費

若不需要特定品牌，減價超市(discount grocery store)可讓花費省下不少。前往好市多 (Costco)、BJ's等量販店買物品買齊，也能避免價格繼續上漲。除了使用店家或網路折價券之外，還可參加商店的累計點數獎勵或信用卡 累積點數。

四、不要累積信用卡卡債

信用卡利息已經高達16.26%，今年可能繼續走高，累積卡債絕非明智之舉。

五、不要停止為退休 帳戶存款

林奇說，如果民眾此時停止為退休帳戶存款，將是錯誤決定，「20年後，東西肯定比現在貴上一倍，千萬不要停止為退休帳戶投資」。