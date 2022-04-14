警告俄別攔截軍援運輸 蘇利文畫「侵犯北約領土」紅線

白宮國家安全顧問蘇利文。(美聯社)

拜登政府13日宣布對烏克蘭 的8億美元軍事援助，白宮國家安全顧問蘇利文 （Jake Sullivan）14日表示，這是兩國高層花費數小時仔細確認討論的成果；他說，若俄為阻止軍援運輸侵犯北約（NATO）領土，就構成北約啟動集體防禦的條件，將徹底改寫遊戲規則。

蘇利文14日應華盛頓經濟俱樂部（Economic Club of Washington）邀請，與俱樂部主席魯班斯坦（David Rubenstein）對談應對烏克蘭局勢。

蘇利文表示，美國和盟友軍事援助烏克蘭，但美國並未在烏克蘭境內活動，他了解俄國試圖阻止烏克蘭取得美國和盟友的軍事援助，若俄羅斯 為阻止軍援運輸侵犯北約領土，將構成北約組織公約第五條的「集體防禦」安全保障承諾，意即「攻擊一個視同攻擊全體」。

蘇利文表示，美國會密切關注，確保烏克蘭有彈性多樣的方式取得軍事裝備。

俄烏戰爭爆發伊始，美國與北約就警告俄羅斯別試圖侵犯北約領土，一旦俄軍踏上北約領土就會引發歐洲大戰；北約持續強化東翼軍力抵禦可能的威脅。

至於是否會加碼制裁俄羅斯，蘇利文表示，全球對俄羅斯施加了前所未有的金融制裁、投資禁令和出口管制，接下來重點放在如何落實，美國將了解承受巨大經濟壓力的俄國如何逃避制裁，美會對症下藥，預計未來一兩周內發布公告。

此外，美國嚴防中俄聯手，持續施壓中國，不得提供物資支持俄羅斯侵略烏克蘭，蘇利文14日表示，美國還未看到中國援助俄國軍事裝備，也沒看到中國採取系統性作法來削弱俄羅斯所承受的制裁效果，美國會持續日以繼夜、密切關注。

拜登總統上月18日視訊會晤中國國家主席習近平時表明，若中方提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的「下場」和「後果」；但美國並未公開說明下場與後果是什麼。