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美重量級參眾議員訪團抵台 6人背景一次看

記者蔡晉宇／台北報導
聯邦參院外交委員會主席梅南德茲（右3）、參院預算委員會共和黨首席議員葛理漢（右4）等議員昨晚搭乘軍機抵台，由台外交部長吳釗燮（左4）代表接機。圖／取自台外交部臉書
聯邦參院外交委員會主席梅南德茲（右3）、參院預算委員會共和黨首席議員葛理漢（右4）等議員昨晚搭乘軍機抵台，由台外交部長吳釗燮（左4）代表接機。圖／取自台外交部臉書

聯邦參院預算委員會共和黨首席議員葛理漢（Lindsey Graham, R-SC）等6位美國國會議員訪問台灣，明天上午將拜會蔡英文總統。涉外高層表示，這次「超友台6大咖」旋風訪台有4大重點，分別是跨黨派、橫跨參眾兩院、重量資深、重視台灣。

涉外高層指出，此次訪問團由葛理漢籌組，利用4月中旬國會復活節休會期間造訪印太地區，將依序訪問澳洲及台灣等地。全團共有6位重量級議員，跨黨派也橫跨國參眾兩院，分別參加參院預算、外交、國土安全、衛生、教育勞工暨年金、財政及眾院軍事等重要委員會，是今年第一個訪台之參議員訪問團。在國際局勢動盪之際，以實際行動展現美國力挺台灣的正面訊息，以及美國國會對台灣的跨黨派強勁支持。

涉外高層說，葛理漢曾於2016年角逐共和黨總統候選人提名，近年來積極在各項議題力陳共和黨主張，展現爭取成為共和黨黨團領袖之氣勢，在參院頗具影響力。參議員葛理漢、孟南德茲、波爾及眾議員傑克森4人均為「參院台灣連線」或眾院「國會台灣連線」成員，6位訪團成員均多次連署國會友台議案、聯名函及各項友台倡議，是台灣的重要友人。

涉外高層表示，本團團員均高度支持推動深化台美經貿關係，如葛理漢及賽斯去年與共42位參議員聯名致函貿易代表戴琪，肯定台美重啟貿易暨投資架構協定（TIFA）諮商，並籲請戴琪加強推動台美經貿關係。

涉外高層指出，葛理漢、波特曼及賽斯也曾於前年與共50位參議員聯名致函時貿易代表賴海哲，表達支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）。傑克森今年3月連署由眾院「國會台灣連線」所發起的200名眾院聯名函，促請拜登政府將台灣納入「印太區域經濟架構」（IPEF），這些議員到訪，將有助持續強化台美在經貿領域之合作。

涉外高層說明，本次團員也是近年多項友台法案的重要推手，例如葛理漢及孟南德茲分別擔任2019年「亞洲再保證倡議法」的共同提案人及連署人，該法旨在重申美國對台安全承諾，籲請行政部門定期對台軍售，並依據「台灣旅行法」鼓勵美資深官員訪台，孟南德茲並曾連署助台鞏固邦交與國際參與的「台北法」等。

葛理漢 眾院 參院

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