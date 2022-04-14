烏克蘭之於台灣 蘇利文：任何侵略都不可接受

白宮國家安全顧問蘇利文。(美聯社)

白宮國家安全顧問蘇利文 （Jake Sullivan）14日在華盛頓經濟俱樂部（Economic Club of Washington）表示，烏克蘭 與台灣情況並不相同，美國關切中國意圖改變現狀，美國與全球盟友密切討論可能發生在歐洲和印太之事，「無論何時，任何形式的侵略都是不可接受的。」

蘇利文與俱樂部主席魯班斯坦（David Rubenstein）對談時，魯班斯坦由烏克蘭引申到台灣安全問題。

蘇利文表示，美國關切中國意圖片面改變現狀，他認為，中方勢必密切關注烏克蘭局勢以吸取教訓。

蘇利文說，就美國而言，烏克蘭的狀況和台灣並不相同，美國與台灣的關係是基於台灣關係法 ，與台灣的安全夥伴關係基於台灣關係法。

蘇利文表示，過去幾周以來，美國密切與歐洲在內的全球盟友夥伴討論歐洲和印太可能發生的情勢；全球負責任的國家應義不容辭地傳遞「無論何時，任何形式的侵略都是不可接受」的清楚訊息。

魯班斯坦追問，若中國侵略台灣，美國政策是否會捍衛台灣？

蘇利文說，美國的政策立場是，「我們會採取所有做法確保這個情形不會發生。」