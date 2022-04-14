我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美參院訪團抵台 將會晤蔡英文、台國防部長

規模430億美元 馬斯克對推特發動敵意併購

烏克蘭之於台灣 蘇利文：任何侵略都不可接受

記者張文馨／華盛頓報導
白宮國家安全顧問蘇利文。(美聯社)
白宮國家安全顧問蘇利文。(美聯社)

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）14日在華盛頓經濟俱樂部（Economic Club of Washington）表示，烏克蘭與台灣情況並不相同，美國關切中國意圖改變現狀，美國與全球盟友密切討論可能發生在歐洲和印太之事，「無論何時，任何形式的侵略都是不可接受的。」

蘇利文與俱樂部主席魯班斯坦（David Rubenstein）對談時，魯班斯坦由烏克蘭引申到台灣安全問題。

蘇利文表示，美國關切中國意圖片面改變現狀，他認為，中方勢必密切關注烏克蘭局勢以吸取教訓。

蘇利文說，就美國而言，烏克蘭的狀況和台灣並不相同，美國與台灣的關係是基於台灣關係法，與台灣的安全夥伴關係基於台灣關係法。

蘇利文表示，過去幾周以來，美國密切與歐洲在內的全球盟友夥伴討論歐洲和印太可能發生的情勢；全球負責任的國家應義不容辭地傳遞「無論何時，任何形式的侵略都是不可接受」的清楚訊息。

魯班斯坦追問，若中國侵略台灣，美國政策是否會捍衛台灣？

蘇利文說，美國的政策立場是，「我們會採取所有做法確保這個情形不會發生。」

蘇利文 烏克蘭 台灣關係法

上一則

美參院訪團抵台 將會晤蔡英文、台國防部長

下一則

烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創

延伸閱讀

男留言威脅殺阿拉斯加2聯邦參議員 判刑32個月

男留言威脅殺阿拉斯加2聯邦參議員 判刑32個月
語音留言威脅殺害2聯邦參議員 男子被判坐牢32個月

語音留言威脅殺害2聯邦參議員 男子被判坐牢32個月
俄陣前換將 屠夫領軍 蘇利文：符合殘暴作風

俄陣前換將 屠夫領軍 蘇利文：符合殘暴作風
強生突訪 基輔市長讚真朋友 蘇利文：拜登暫無訪烏計畫

強生突訪 基輔市長讚真朋友 蘇利文：拜登暫無訪烏計畫

熱門新聞

紐約市警方12日傍晚公布布魯克林地鐵槍殺案的凶嫌法蘭克．詹姆斯(Frank James)，正全力追捕中。(紐約市警局)

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

2022-04-12 19:49
案發後大批警員和消防員在現場展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

2022-04-12 22:16

房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多

2022-04-11 06:13
房地產專家說，目前房市的榮景無法永遠持續，也許很快就會降溫。(美聯社)

房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

2022-04-11 06:15
眾院議長波洛西。（美聯社）

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

2022-04-07 12:40
開發商瞄準退休的嬰兒潮世代，在各州開發退休社區，退休者不必老遠搬到佛州或亞利桑納州了。(美聯社)

退休想住哪？嬰兒潮養老 偏愛都市豪宅

2022-04-11 02:25

超人氣

更多 >
影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網
騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬
他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫

他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫
紐約地鐵嫌犯 曾在2州犯罪 姊姊：他一輩子自行其是

紐約地鐵嫌犯 曾在2州犯罪 姊姊：他一輩子自行其是
62歲非裔詹姆斯列為布魯克林地鐵槍擊嫌犯 全力通緝

62歲非裔詹姆斯列為布魯克林地鐵槍擊嫌犯 全力通緝