美參院訪團抵台 將會晤蔡英文、台國防部長

美國議員訪團14日抵台。圖／截自台外交部共訊畫面

聯邦參院 外交委員會主席梅南德茲、參院預算委員會共和黨首席議員葛理漢 （Lindsey Graham）等人14日至15日率團搭乘美國軍機訪台；台外交部表示，訪團在台期間將會晤蔡英文總統、國防部長邱國正、外交部長吳釗燮，與台方官員就台美關係各項重要議題深入交換意見。

美國在台協會（AIT）也發布新聞稿指出，葛理漢率領資深國會代表團訪問台灣，此訪問行程為國會議員出訪印太地區的一環；國會議員訪問團於訪台期間與蔡英文、吳釗燮、邱國正會面。

AIT表示，透過所有的會面，訪問團得以有機會與台灣相關人士，就美國與台灣之間至關重要的廣泛議題交換意見。

訪問團14日晚間抵台，台外交部長吳釗燮代表政府前往接機。訪團成員還包括：參院衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾（Richard Burr）、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman）、聯邦參議員薩斯（Ben Sasse）、聯邦眾議員 傑克森（Ronny Jackson）共6位國會議員。

台外交部今晚發布新聞稿歡迎葛理漢率領重量級國會聯邦參眾議員訪問團抵達台灣，並表示，此團是今年訪台的首個美國國會參眾議員訪問團；美國國會本年逐步恢復國際旅行後，葛理漢組團訪問亞洲，主動規畫將台灣納入出訪重點國家，展現美國國會跨黨派議員對台灣的高度重視與堅定支持。

外交部指出，在烏克蘭情勢嚴峻之際，美國國會籌組此重要參眾議員訪團抵台，再度彰顯美國對台灣「堅若磐石」的支持與承諾；相信葛理漢等美國國會重量級議員的到訪，定能強化台美關係的緊密友好，進一步深化雙方在各領域的全球夥伴關係。