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規模430億美元 馬斯克對推特發動敵意併購

規模430億美元 馬斯克對推特發動敵意併購

編譯陳家齊／綜合外電
全球首富馬斯克對推特發動敵意併購。路透
全球首富馬斯克對推特發動敵意併購。路透

全球首富、特斯拉汽車創辦人兼執行長馬斯克今日向美國主管機關申報，將溢價收購推特股票，進行敵意併購。馬斯克認為，他若買下推特，將能「解放」這個社群網站的許多潛能。

根據今日向美國證管會（SEC）申報的文件，馬斯克將以每股54.2美元的現金價格收購推特股票，比起推特在1月28日的收盤價溢價54%，也比推特周三收盤價溢價18%，推特股價今日盤前應聲暴漲14%。

依照馬斯克的出價，推特的估值將達到430億美元。馬斯克先前在4月4日披露，他已經買進約9%的推特股票，成為推特最大的獨立股東，後來又拒絕加入推特董事會，現在終於掀開底牌，他是要併購整個公司。

馬斯克是推特上最受關注的名人之一，他也經常利用推特發表時局看法、公司狀況，以及大量迷因圖，甚至還辦網友投票問要不要賣特斯拉股票。

目前，這名50歲的全球首富在推特上有8,160萬個追隨者，他批評推特上許多名人帳號根本是「殭屍」狀態，例如流行樂天后泰勒絲有9,000萬追隨者，結果已經三個月沒發過任何一則推文，追隨者達1億1430萬的小賈斯汀帳號，過去一年只發過一次推文，馬斯克質疑推特是不是要死了？

在宣布已經持股推特達9%之後，馬斯克屢發推文探討改革推特，包括要不要添加可以修改推文的功能，以及是否可以把在舊金山的推特總部改裝成遊民收容所。

根據彭博資訊的估計，馬斯克目前身價達2600億美元，他完全有財力買下整個推特。截至周三收盤，推特的總市值約是370億美元。

推特 馬斯克 股票

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