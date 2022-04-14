美國軍援「標槍飛彈」給烏克蘭 智庫示警國防部盯庫存

烏克蘭一名軍人在北基輔地區前線的一處陣地手持標槍飛彈系統。（路透）

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）的一分研究指出，拜登 政府送出如此之多的美製標槍（Javelin）反戰車飛彈給烏克蘭 ，以至於可能供美軍使用的庫存量正越來越少。就算製造新的武器，也將需要幾年才能補足美方庫存。

CNN報導，烏克蘭軍隊已經利用標槍飛彈對俄羅斯 軍隊的戰車造成毀滅性的影響，否定戰前外界認為俄方佔壓倒性優勢之處。對美軍來說，在任何不可預見的衝突中，標槍飛彈也可能十分有用。但CSIS國際安全計畫資深顧問坎森（Mark Cancian）在報告指出，五角大廈需要緊盯減少的庫存。

坎森寫道，「軍事規劃人員很可能開始緊張」。他指出，美國維持軍火庫存，以應對也許會發生的對北韓、伊朗或此次的俄羅斯等多種可能全球衝突，「在某個時點，這些庫存將變得低到足以讓軍事規劃人員會質疑戰爭計畫是否能夠獲得執行，美國可能正在接近這一個時點」。

坎森估計，美方庫存可能仍有2萬至2.5萬標槍飛彈，7千套系統則送到烏克蘭，「意味著約三分之一的美方總庫存」。他說，將需要約3或4年的時間以替換迄今已交付的飛彈，「如果美國交付更多飛彈給烏克蘭，此一替換的時間就會延長」。