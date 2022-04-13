回不去了？美俄關係降至最低點 普亭在位難恢復

普亭。（Getty Images）

華爾街日報(WSJ)報導，俄羅斯入侵烏克蘭已七周，拜登 政府對俄國 祭出一系列制裁，軍援烏克蘭，集結西方盟國反抗俄國總統普亭 (Vladimir Putin)，並譴責普亭是國際戰犯；美俄關係降至冷戰以來最低點，不過目前不清楚，美國對俄國制裁的長期影響，以及俄國若改變對烏克蘭的作法，美國對俄國的政策會維持多久。

報導說，目前拜登政府對俄國的制裁旨在重創俄國能源與金融業，並針對其富有寡頭和軍事工業，企圖迫使俄國從烏克蘭撤軍並終結其敵意行動。

不過拜登總統直呼普亭是戰爭罪罪犯，譴責普亭應為其行為受審，並暗示普亭不該繼續掌權，但白宮隨即就此言論回應，俄國政權更迭並非美國政策。

報導指出，拜登這番言論令人質疑，美國是否盼見普亭遭驅逐並受審，還是希望烏俄有機會達成停火協議後，美國能恢復與俄國的外交與商業關係；抑或是選擇中間路線。

部分前官員和對俄專家認為，只要普亭還在位，美俄要恢復正常關係可能性不高。

國家安全官員認為，拜登政府恐難恢復戰前與俄國的關係，不過為時尚早，現仍無法擬定對俄國的全面政策。

美國對俄國的長期政策保留彈性有其優勢，這樣可讓普亭尋求外交退路或依戰況調整作法。美國與其盟友避免在電報中說明解除對俄國制裁的條件。

報導指出有一些契機可望改善美俄關係。美國前駐烏克蘭大使赫普斯特(John Herbst)表示，在普亭掌權的情況下，俄國仍有機會緩解制裁，只要他回到戰爭前的狀態，但普亭無意這麼做。

俄國和美國預計會在其他戰略和安全面向繼續合作，包括伊朗核協議、阿富汗重建，以及國際太空站(ISS)的軍控與參與。國務院發言人表示，美國政府無意與俄國斷交，美國駐莫斯科大使館的外交官也持續與俄國官員交涉。

報導指出，俄國戰爭罪的議題恐使美俄未來關係更錯綜複雜；外交與情報官員表示，未來恐更難達成停戰協議，恐也難有領袖能與普亭坐下來談笑風生，握手寒暄並達成其他協議。