中海油憂受制裁 準備退出美英加

中國海洋石油集團(CNOOC)因擔心受到西方制裁，正準備退出在英國、加拿大和美國的運營，已開始出售在這三個國家「邊緣化和難以管理」的資產。(Getty Images)

路透引述業內資深人士稱，中國海洋石油集團(CNOOC)因擔心受到西方制裁，正準備退出在英國、加拿大 和美國的運營，已開始出售在這三個國家「邊緣化和難以管理」的資產，中海油對此暫未置評。

有關人士表示，中海油已啟動一項全球資產組合評估，這些資產包括在英國北海、美國墨西哥灣油田及加拿大大型油砂項目的權益，路透估算這些資產每天生產約22萬桶油當量(boed)。

中海油於2012年斥資約150億美元收購加拿大油企尼克森(Nexen)，透過這次收購而進入英美加三國油氣市場，成為全球領先的生產商之一。

路透指出，中國與西方之間的關係因為俄烏局勢而變差，中國拒絕譴責俄羅斯 揮軍烏克蘭 ，美國早前已明言中國如果協助俄羅斯，會面臨後果。對此中海油必須作出最壞打算。

此外，中海油在營運美國資產時早已面對障礙而有怨言，包括若有中國高層要進入美國，必須向美國政府取得安全許可。另外，中海油也發現，由於加拿大的繁文縟節，兼且相對較高的運營成本，讓管理油企尼克森時已感到「不舒服」，成為雞肋。

中國與西方早因貿易和人權問題而緊張，隨著俄羅斯進攻烏克蘭，中國拒絕譴責，使彼此關係進一步惡化。

消息人士指出，在準備退出英美加的同時，中海油轉而在拉丁美洲和非洲收購新的資產，其中更希望優先開發巴西、蓋亞那和烏干達的大型新項目。