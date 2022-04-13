葉倫喊話中國協助結束戰爭 拜登再撥8億元援烏克蘭

葉倫。（美聯社）

美國財政部長葉倫 （Janet Yellen）13日在華府智庫大西洋理事會（Atlantic council）演說，呼籲中國運用與俄羅斯 的良好關係，協助結束這場令人髮指的俄烏戰爭，並暗示那些對西方制裁行動仍在觀望的國家，要面臨經濟後果。

此外，美國總統拜登13日與烏克蘭 總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，並宣布美國新一波、總價8億美元的對烏軍援。

這是去年8月以來，美國第7次提供烏克蘭軍事援助，拜登政府援烏累計超過32億美元。

俄羅斯調整戰略，強化對烏克蘭東部頓巴斯地區的攻擊，國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國將持續助烏自我防衛，因應烏克蘭政府需求，這波將提供大砲、裝甲車和直升機等；華爾街日報報導，這波重型武器將有助烏克蘭阻止俄國在頓巴斯的大規模攻勢。

此外，華爾街日報引述一名美國官員報導，美烏持續交流情報，但美國將避免提供能使烏克蘭直接打擊俄國領土的相關情報，這是華府避免衝突外溢的新作法。

美國致力整合全球制裁力量，葉倫表示，仍有人作壁上觀，抱持維持對俄關係伺機牟利的短視念頭；實施制裁的國家所形成的團結聯盟，不會對那些破壞現有制裁的行為無動於衷。

中國迄今未譴責俄國的侵略行動，北京對全球制裁態度曖昧，一方面民間企業配合制裁行動，一方面中方仍持續甚至擴大對俄貿易。

葉倫表示，對烏戰爭以及對俄制裁凸顯中國扮演重要角色；中方長期宣稱自己信守尊重主權和領土完整的神聖國際原則，在此事件中卻未看到中方展現積極言行。

葉倫說，若現在中國不尊重這些國際原則，中方就不能指望國際社會未來會尊重她對主權和領土完整原則的訴求。

葉倫表示，「中國近日強調與俄羅斯的特殊關係，我熱切希望中國能為這種關係做出積極貢獻，協助結束這場戰爭。」

葉倫說，全球對中國及其進一步追求經濟整合的態度，將受中方自身行動影響；她不樂見美中對立形成「國際體系雙極化」，大陸作為國際體系一員，對美國和盟友均有好處，美中須努力確保維持現有體系。

中方駐美國大使館發言人劉鵬宇回應，中方堅決反對將中俄關係與烏克蘭危機連結，北京致力於促進和談，反對所有形式的單邊制裁，堅定捍衛中國企業和個人的合法權益與利益。