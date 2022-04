圖輯／為什麼在紐約地鐵開槍？ 嫌犯在曼哈頓被捕

紐約布魯克林日落公園地鐵槍擊案嫌犯詹姆斯,在案發次日於紐約曼哈頓東村落網。(美聯社)

「我們抓到他了」紐約市長亞當斯 在記者會上宣布,紐約布魯克林日落公園地鐵 槍擊案嫌犯詹姆斯,在13日案發次日於紐約曼哈頓東村落網。 目擊者稱,他沒有任何掙扎。

據警方說,詹姆斯被捕,是因在第一大道和第六街交口的麥當勞用餐付小費被發現。