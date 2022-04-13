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圖輯／為什麼在紐約地鐵開槍？ 嫌犯在曼哈頓被捕

世界新聞網／輯
紐約布魯克林日落公園地鐵槍擊案嫌犯詹姆斯，在案發次日於紐約曼哈頓東村落網。（美聯社）
紐約布魯克林日落公園地鐵槍擊案嫌犯詹姆斯，在案發次日於紐約曼哈頓東村落網。（美聯社）

「我們抓到他了」紐約市長亞當斯在記者會上宣布，紐約布魯克林日落公園地鐵槍擊案嫌犯詹姆斯，在13日案發次日於紐約曼哈頓東村落網。 目擊者稱，他沒有任何掙扎。

據警方說，詹姆斯被捕，是因在第一大道和第六街交口的麥當勞用餐付小費被發現。

紐約布魯克林日落公園地鐵槍擊案嫌犯詹姆斯，在案發次日於紐約曼哈頓東村落網。（Ge...
紐約布魯克林日落公園地鐵槍擊案嫌犯詹姆斯，在案發次日於紐約曼哈頓東村落網。（Getty Images）
紐約布魯克林日落公園地鐵槍擊案嫌犯詹姆斯，在案發次日於紐約曼哈頓東村落網。（路透...
紐約布魯克林日落公園地鐵槍擊案嫌犯詹姆斯，在案發次日於紐約曼哈頓東村落網。（路透）
紐約布魯克林日落公園地鐵槍擊案嫌犯詹姆斯，在案發次日於紐約曼哈頓東村落網。（Ge...
紐約布魯克林日落公園地鐵槍擊案嫌犯詹姆斯，在案發次日於紐約曼哈頓東村落網。（Getty Images）
紐約布魯克林日落公園地鐵槍擊案嫌犯詹姆斯，在案發次日於紐約曼哈頓東村落網。（Ge...
紐約布魯克林日落公園地鐵槍擊案嫌犯詹姆斯，在案發次日於紐約曼哈頓東村落網。（Getty Images）
日落公園地鐵槍擊案嫌犯詹姆斯，在案發次日於紐約曼哈頓東村落網。（路透）
日落公園地鐵槍擊案嫌犯詹姆斯，在案發次日於紐約曼哈頓東村落網。（路透）
日落公園地鐵槍擊案嫌犯詹姆斯，在案發次日於紐約曼哈頓東村落網。（路透）
日落公園地鐵槍擊案嫌犯詹姆斯，在案發次日於紐約曼哈頓東村落網。（路透）
日落公園地鐵槍擊案嫌犯詹姆斯，在案發次日於紐約曼哈頓東村落網。（Getty Im...
日落公園地鐵槍擊案嫌犯詹姆斯，在案發次日於紐約曼哈頓東村落網。（Getty Images）
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US-SUSPECT-ARRESTED-IN-YESTERDAY'S-BROOKLYN-SUBWAY-SHOOTING NEW YORK, NEW YORK - APRIL 13: Suspect Frank James is led by police from Ninth Precinct after being arrested for his connection to the mass shooting at the 36th St subway station on April 13, 2022 in New York City. James, the suspected gunman in Tuesday's shooting, was arrested this afternoon after a hotline caller's tip. James is alleged to have shot 10 people, critically injuring five, on the N train during Tuesday's morning rush hour. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==
NEW YORK-SHOOTING/:Suspect in New York s...
NEW YORK-SHOOTING/:Suspect in New York subway shooting arrested on Manhattan street Frank James, the suspect in the Brooklyn subway shooting, is escorted from an NYPD precinct in Manhattan, New York City, U.S., April 13, 2022. REUTERS/Stephen Yang

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