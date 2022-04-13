紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論

紐約布魯克林日落公園地鐵槍擊案涉案人詹姆斯(Frank James)。(市警提供)

與紐約布魯克林日落公園地鐵槍擊 案高度牽連的涉案人詹姆斯(Frank James)，被指出近年來在社群媒體上發布多個視頻，散播歧視、厭女等的暴力言論；他也曾批評紐約市長亞當斯 (Eric Adams)取締遊民的政策，紐約市警目前已採取行動，加強保障亞當斯的安全。

消息指出，詹姆斯在Youtube帳戶名為prospertoftruth88的頻道上傳多部影片，其中包括拍攝自己長篇大論，談論他認為存在不公的社會議題；在他於11日(周一)發布的最新影片中，他提到認識一名因犯罪入獄的人，可以指認對方但是會遭遇後果，「我經歷過很多事，我可以說我很想要殺人，我想看到別人死在我面前，但我也思考到一個現實，『嘿，我並不想坐牢』。」

3月1日發布的影片中，詹姆斯批評亞當斯在地鐵針對遊民展開取締行動，市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，這促使警方加強保障市長的安全。

詹姆斯在這些影片中經常語帶種族歧視 、厭女、厭倦廣泛社會的態度，針對教堂、工作職場的虐待或暴力文化宣洩不滿；他也曾說道，「我們應該有更多的大規模槍擊，對，我們應該看到更多槍擊案，讓『黑鬼』明白，問題從來不是出自槍手，而是他所身處的環境，讓他必須存在」，在影片中他屢次表露出對非裔美國人的仇恨。

3月20日發布的影片中，詹姆斯自揭已離開威斯康辛州Milwaukee的家，正往「危險區域」(danger zone)出發，「你知道，這當然引發了很多負面的想法，我確實有很嚴重的創傷後壓力。」

警方目前僅列詹姆斯為「涉案人」(person of interest)，拒絕直接指他為嫌疑槍手，執法人員在槍擊現場找到一張詹姆斯的信用卡、以及他租用U-haul貨車的車鑰匙；根據紀錄，他先後經過印第安纳州(Indiana)Fort Wayne、賓州匹茲堡(Pittsburgh)、新澤西州紐瓦克，並於3月25日抵達費城。

另外鎖定詹姆斯為關鍵人的線索是，警方在案發現場搜到裝有煙花的袋子，經Phantom Fireworks公司的副總裁William Weimer確認，詹姆斯2021年6月在家鄉曾購買大批煙花，與警方釋出的照片中的煙花品牌吻合。