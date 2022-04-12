紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

案發後大批警員和消防員在現場展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園不少華人搭乘的地鐵線列車，12日早晨發生嚴重槍擊 案，不少目擊者接受採訪還原當時案發經過，一名學生更是直擊槍手戴上防毒面具到掏槍的全過程，迅速反應才與子彈擦身而過；傷者中不乏華裔 青少年，多為腿部中彈躺在地板上，許多人見狀幫忙捂住傷口，等待救援。

20歲的學生傑洛西(Fitim Gjeloshi)最早在New Utrecht地鐵站 發現62歲的槍手詹姆士(James)的身影，據他所述，對方穿著看起來像是建築工人，但態度具有很強威脅性；地鐵即將駛入36街地鐵站前，槍手從包內掏出防毒面具戴上，接著拿出煙霧彈說了聲「哎呀，我的錯」(Oops, my bad)，車廂瞬間迷霧瀰漫，隨即而來的便是槍聲。

傑洛西表示，他是第一個被詹姆士瞄準的人，但在逃命過程中僥倖與子彈擦身而過，只穿透了他的褲子；最先察覺異常的傑洛西在列車駛入站後，趕緊叫其他人衝往對面的R車逃命，槍案後他在警局接受至少五個小時的問話，協助調查。

州長霍楚針對槍擊案發言。(記者顏潔恩/攝影)

霍楚批槍手 亞當斯讚市民

尖峰時刻不僅有上班族，還有前往學校的青少年；據現場圖披露，槍案後有部分華裔學生逃往R車，也有人因虛弱癱倒在36街月台地板上，多為腿部中彈流血，在大人的幫助下捂住傷口止血，截止當前紐約市警透露五人在這起槍擊案中嚴重受傷，但所幸都無性命危險。

華裔家長陳女士透露，原本兒子也會搭上這趟列車，但非常幸運地遲45分鐘出門上學，因而逃過一劫；但一張張滲血的現場圖始終令她心有餘悸，紐約市治安已惡化到無法忽視的地步，她也不敢再讓兒子搭地鐵出門。

州長霍楚(Kathy Hochul)12日在案發現場舉行記者會，形容在逃的槍手「冷漠、墮落」，呼籲紐約客提高戒備；「我們不要再有大規模槍擊、不要再摧毀人民普通的生活，現在就必須結束」，每個人都有一個共同目的，就是要制止這些瘋狂的犯罪行為。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，這起槍擊案未造成民眾立即死亡算得上是一個「奇蹟」，很多乘客和地鐵工作人員敏捷挽救民眾的性命，「你看流出的現場視頻，乘客都在互相攙扶和幫助，對紐約客(在災難發生後)作出的反應感到欣慰。」

案發後大批警員和消防員在現場展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

10人中槍 包括2華生

這起槍擊案共造成16名年齡從17歲到49歲的人受傷，其中十人受了槍傷，五人傷勢較重，但沒有生命危險；他們分別被送往紐約大學布碌崙朗格尼醫院、瑪摩利醫院、國王郡醫院和衛理公會醫院。

中槍的十人中至少有兩名是華裔。其中一人是布碌崙科技高中11年級的華裔男生，這名學生在槍擊事件腳部受傷，但已無大礙；另一名十幾歲的華生左腿被子彈擊中，進醫院接受治療。

瑪摩利醫院醫生馬歇爾(John Marshall)12日介紹，該院收治五人，有兩人受槍傷，一人是亞裔，另一人是西語裔，都有家人陪伴，精神都還不錯，另外三人因為煙霧嗆傷住院接受治療。