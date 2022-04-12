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拜登愛阿華州演講 首稱普亭對烏克蘭「種族滅絕」

拜登愛阿華州演講 首稱普亭對烏克蘭「種族滅絕」

記者張文馨／華盛頓報導
拜登。（歐新社）
拜登。（歐新社）

美國總統拜登12日在愛阿華州演說時，將物價上漲歸咎於俄羅斯總統普亭發動侵烏戰爭，並首次稱俄國烏克蘭實施「種族滅絕」。

拜登在愛阿華州舉行活動本為宣傳「重建美好」的內政建設，但美國正面臨物價上漲，普亭（Vladimir Putin）成了「戰犯」；拜登表示，「無論是家庭支出或填滿油箱的能力，都不應和一個獨裁者在半個地球外宣戰和實施種族滅絕有關。」

拜登並未進一步說明他的判斷依據，但這是繼拜登指控俄羅斯犯下「戰爭罪」且普亭是「戰犯」以來，美國政府對俄國與侵烏戰爭的最新認定。

根據國際刑事法院（ICC）定義，蓄意鎖定並殺害平民，或攻擊軍事目標但造成過分平民死亡，都犯下戰爭罪；種族滅絕則依聯合國相關法規，指「蓄意全面或局部消滅某一民族、人種、種族或宗教團體」。

烏克蘭首都基輔市北郊布查鎮（Bucha）在俄軍撤離後，發現數百具平民屍體，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指控此行徑形同種族滅絕；拜登與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上周稱相關暴行為「戰爭罪」，還沒有足夠證據顯示俄國暴行達「種族滅絕」。

美國國務院正在搜集並調查發生罪證，以協助國際社會判定俄國是否犯下「戰爭罪」。

此外，國務卿布林肯（Antony Blinken）12日公布2021年度人權報告，報告中並未提及正在進行的侵略戰爭，而是細數俄羅斯對國內的控制及對烏克蘭克里米亞半島人權的負面影響，包含出於政治動機的逮捕、拘留和審判，也有很多人宣稱遭遇酷刑對待。

拜登 烏克蘭 俄國

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