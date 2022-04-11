我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧地利總理：對外交化解俄烏戰相當悲觀

眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注

眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注

記者張文馨／華盛頓報導
眾院議長波洛西11日表示自己的病毒檢測呈陰性，即將結束隔離期。(美聯社)
眾院議長波洛西11日表示自己的病毒檢測呈陰性，即將結束隔離期。(美聯社)

聯邦眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）7日確診新冠肺炎，推遲訪問亞洲，她11日在推特發文表示，自己的病毒檢測呈陰性，12日將結束隔離期，感謝外界關注；至於延後的亞洲行如何安排，波洛西並未說明。

共同社日前報導，波洛西將在本月8日訪問日本，10日和日本首相岸田文雄會面；本報報導，波洛西一行將接著訪問台灣，以展現美國國會對台支持，以及對台美關係、台灣關係法的重視。

對於訪台一事，波洛西辦公室以安全為由低調應對，稱不會在出訪前證實或否認相關消息；在波洛西確診新冠肺炎後，波洛西辦公室副發言人漢米爾（Drew Hammill）隨即表示，延後亞洲訪問行程。

直到11日波洛西發文宣布自己即將依照聯邦疾病防治中心（CDC）準則，結束隔離期；波洛西辦公室尚未說明亞洲行的相關安排。

根據CDC標準，確診者應隔離5天，無症狀或症狀減輕者在解除隔離後的5天內，需要在與人接觸時戴上口罩，避免傳染；波洛西12日解除隔離，符合CDC隔離標準。

波洛西 CDC 新冠肺炎

上一則

為促強硬對俄 拜登向莫迪強調美印防務合作關係

下一則

奧地利總理：對外交化解俄烏戰相當悲觀

延伸閱讀

波洛西訪台引中不滿 陸委會：兩岸互不隸屬是客觀事實

波洛西訪台引中不滿 陸委會：兩岸互不隸屬是客觀事實
波洛西確診 曾會見拜登 白宮急澄清：總統檢測是陰性

波洛西確診 曾會見拜登 白宮急澄清：總統檢測是陰性
波洛西確診 中國外交部：早日康復、立即取消訪台

波洛西確診 中國外交部：早日康復、立即取消訪台
波洛西若訪台 王毅：挑釁中國主權 後果美方承擔

波洛西若訪台 王毅：挑釁中國主權 後果美方承擔

熱門新聞

眾院議長波洛西。（美聯社）

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

2022-04-07 12:40
德國前總理梅克爾(左)和法國前總統沙克吉(右)。(美聯社資料照)

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

2022-04-04 14:25
圖為身於盧甘斯克的一名烏克蘭士兵。(美聯社)

俄軍集結 烏東大戰一觸即發

2022-04-10 15:56
法國極右政黨民族陣線的總統候選人瑪蘅‧雷朋民調逐漸上升。圖為她7日出席造勢活動。(路透)

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

2022-04-10 09:15
俄軍撤出基輔地區後，加強攻擊烏東城鎮。烏克蘭總統澤倫斯基7日呼籲北約國家支援更多武器以及對俄實行更嚴厲制裁。圖為烏軍走過被摧毀的俄軍坦克。(美聯社)

反綁雙手、渾身傷…恐怖視頻曝烏軍疑虐殺俄戰俘

2022-04-07 21:46
美國貿易代表戴琪表示，拜登政府的美中貿易政策重點是調整雙方商業關係，而非脫鉤。 路透

戴琪：尋求調整與中國的商業關係 並非「離婚」

2022-04-05 07:27

超人氣

更多 >
紐約時報廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

紐約時報廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝
等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世
上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是
哪裡養小孩最貴？美國排中段、中國排第2

哪裡養小孩最貴？美國排中段、中國排第2
中國喊「建設全國統一大市場」 強調制度統一、反壟斷

中國喊「建設全國統一大市場」 強調制度統一、反壟斷