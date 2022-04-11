眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注

眾院議長波洛西11日表示自己的病毒檢測呈陰性，即將結束隔離期。(美聯社)

聯邦眾院議長波洛西 （Nancy Pelosi）7日確診新冠肺炎 ，推遲訪問亞洲，她11日在推特發文表示，自己的病毒檢測呈陰性，12日將結束隔離期，感謝外界關注；至於延後的亞洲行如何安排，波洛西並未說明。

Today, happily I tested negative for COVID. Tomorrow, I will be exiting isolation at the direction of the Capitol’s Attending Physician and consistent with CDC guidelines for asymptomatic individuals. Many thanks to everyone for their good wishes, chocolates and chicken soup. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) April 11, 2022

共同社日前報導，波洛西將在本月8日訪問日本，10日和日本首相岸田文雄會面；本報報導，波洛西一行將接著訪問台灣，以展現美國國會對台支持，以及對台美關係、台灣關係法的重視。

對於訪台一事，波洛西辦公室以安全為由低調應對，稱不會在出訪前證實或否認相關消息；在波洛西確診新冠肺炎後，波洛西辦公室副發言人漢米爾（Drew Hammill）隨即表示，延後亞洲訪問行程。

直到11日波洛西發文宣布自己即將依照聯邦疾病防治中心（CDC）準則，結束隔離期；波洛西辦公室尚未說明亞洲行的相關安排。

根據CDC標準，確診者應隔離5天，無症狀或症狀減輕者在解除隔離後的5天內，需要在與人接觸時戴上口罩，避免傳染；波洛西12日解除隔離，符合CDC隔離標準。