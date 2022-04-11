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為促強硬對俄 拜登向莫迪強調美印防務合作關係

中央社華盛頓11日綜合外電報導
拜登總統(左)透過視訊連線與印度總理莫迪(右上)會談。(美聯社)
拜登總統(左)透過視訊連線與印度總理莫迪(右上)會談。(美聯社)

拜登總統今天透過視訊連線與印度總理莫迪（Narendra Modi）會談，強調兩國的價值觀念相同。美國正力促印度等國，對俄羅斯入侵烏克蘭採取比較強硬的立場。

拜登在會談一開始強調美、印間的防務合作關係，並表示，雙方將「就如何處理俄、烏戰爭的破壞穩定效應，持續我們的密切磋商」。

印度對於這場戰爭的中立立場引起美國憂心，但贏得俄羅斯外長拉夫洛夫（Sergey Lavrov）讚揚。拉夫洛夫本月推崇印度能「全盤判斷情勢，而不致流於偏頗」。

莫迪稱，烏克蘭情勢「令人非常憂心」，並提到，一名印度學生在烏克蘭戰火下喪失了性命。他表示，他曾與俄國總統普亭以及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）交談，懇請兩人謀求和平。印度對烏克蘭布查鎮（Bucha）發現的屠殺平民事件加以譴責，並呼籲進行獨立調查。

不過印度避免將開戰責任歸於俄羅斯，在聯合國大會7日表決將俄國在人權理事會的資格停權時，印度選擇棄權。

美國白宮發言人莎奇（Jen Psaki）昨天發表的事先聲明中說，拜登計畫在與莫迪會談時商討俄、烏戰爭的後果，「並緩和戰事對全球糧食供應以及商品市場的不穩定化衝擊」。

莎奇說，兩名領導人將商討「強化全球經濟並維護自由、開放和建立在規則基礎上的國際秩序，以促進印太地區的安全、民主與繁榮」。

影片來源：YouTube Yahoo Finance

印度 烏克蘭 拜登

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