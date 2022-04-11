戰爭爆發後 首位歐洲領袖見普亭 奧地利總理促結束戰事

奧地利總理內哈默(右)今天在莫斯科與俄羅斯總統普亭(左)會面，成為烏克蘭戰爭爆發以來第一位與普亭見面的歐洲國家領袖。(歐新社資料照)

奧地利總理內哈默今天在莫斯科與俄羅斯 總統普亭 會面，成為烏克蘭 戰爭爆發以來第一位與普亭見面的歐洲國家領袖。他發表聲明說，會中力促普亭結束烏克蘭戰爭，以免兩敗俱傷。

路透報導，內哈默（Karl Nehammer）結束與普亭（Vladimir Putin）的會談後發布聲明說，這次會談「非常直接，開門見山和艱難」，他傳達給普亭的最重要訊息就是烏克蘭戰事務必要結束，因為「戰爭只會兩敗俱傷」。

內哈默說，他覺得有責任與普亭會面，以便竭盡所能尋求結束衝突，或至少在人道援助烏克蘭平民方面取得進展。聲明也說，這次與普亭會面，不是一次友好訪問。

他並表示，他向普亭提起在烏克蘭城鎮布查（Bucha）等地發生的戰爭罪行，強調犯罪者必須被繩之以法。

據內哈默的發言人表示，這次會談今天下午在普亭位於莫斯科市郊的官邸進行。奧地利媒體報導，會談持續約90分鐘後結束。

奧地利外交部長查倫柏（Alexander Schallenberg）今天稍早表示，內哈默將告訴普亭，他「正在孤立俄羅斯，他將在道德上輸掉這場戰爭，他正在搞砸每一件能夠搞砸的事」。

查倫柏又說，內哈默此行的目的，是請求普亭讓人道走廊得以建立，好讓入侵行動對烏克蘭造成的「地獄」慘況能有所減輕。

查倫柏說，這些走廊將用來疏散被困在諸如馬立波（Mariupol）等地方的平民，並讓「國際人道組織能夠進行他們的工作」。

他說，內哈默9日訪問烏克蘭首都基輔並與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會談後，決定走訪莫斯科。