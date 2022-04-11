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美媒指中國對俄放長線釣大魚 北京反擊

中央社北京11日電
中國外交部發言人趙立堅。路透
中國外交部發言人趙立堅。路透

美媒指中國對俄存有長期策略，使俄方將來在俄烏戰事結束後，把資源豐富的遠東土地租或賣給中國。中國外交部發言人趙立堅說，這是離間中俄關係，兩國已解決歷史遺留邊界問題。

人民日報app（應用程式）報導，今天中國外交部例行記者會上，有媒體引述「國會山莊報」（The Hill）的上述相關報導，求證中方是否正在採取此一策略。

趙立堅說，有關報導實際上是「中國威脅論」的翻版，「其根本目的就是要離間中俄關係」。

他表示，根據2021年才延期的「中俄睦鄰友好合作條約」，雙方明確表示已經「徹底解決歷史遺留的邊界問題，互不存在領土要求」，20多年來都是這樣做的。

趙立堅聲稱，不要再炒作「中俄領土問題」，「這種謠言在中俄兩國沒有市場，也絕不可能得逞」。

他重申中方對烏克蘭問題的立場，指中方雖然不是當事方，但一直致力於勸和促談，「反觀某些西方大國，一方面忙於火上澆油，不斷地製造新的分歧，同時又將烏克蘭危機與中俄關係掛鈎」，中方對此堅決反對。

國會山莊報8日報導，中國有充足產能但資源不豐，俄國的遠東地區富含天然氣、石油、柚木和礦藏，對北京很有吸引力。

報導說，當前俄國因侵略烏克蘭自身陷入危機，俄羅斯將中國視為反制裁的救命索，對中國依賴加深。對中國商業界來說也有益處，已有一些中國小商家想去填補外企離開俄羅斯的真空，俄國的銀行也開始轉向中國的國際支付系統。

報導說，中國也很有可能藉由這次俄烏戰爭對俄羅斯「放長線釣大魚」，戰爭結束後，俄羅斯會變得更弱、更孤立，屆時俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）就更有動機去出租或出售遠東地區一部分土地給中國。這個地區曾有一大部分土地歷史上屬於中國。

俄羅斯 趙立堅 烏克蘭

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