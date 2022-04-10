我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？

法國總統大選首輪預測：馬克宏與雷朋進入決選

俄軍集結 烏東大戰一觸即發

編譯李京倫／綜合報導
圖為身於盧甘斯克的一名烏克蘭士兵。(美聯社)
圖為身於盧甘斯克的一名烏克蘭士兵。(美聯社)

俄羅斯入侵烏克蘭逾六周，在無法如原先計畫迅速拿下基輔後，已將作戰重心轉往烏東和烏南。烏克蘭總統澤倫斯基9日警告，烏俄兩軍將在烏東打硬仗，當地平民應盡速撤離，他還表示整個歐洲都已成為俄國目標，阻止俄國侵略烏克蘭對所有民主政體的安全至關重要。

澤倫斯基在基輔與來訪的奧地利總理內哈默舉行聯合記者會時說：「這將是一場硬仗，我們對這場戰役有信心，相信我方會勝利。我們準備好一邊打仗，一邊尋求外交手段結束戰爭。」

澤倫斯基九日在對烏克蘭人民的演說中表示，俄國侵略意圖「不僅限於烏克蘭，整個歐洲都是俄國的目標」。他說：「這就是為何所有民主政體、歐洲所有勢力支持烏克蘭對和平的渴望，這不僅是道德義務，事實上也是所有文明國家的防禦戰略。」

他再度呼籲完全禁運俄國石油與天然氣，形容油氣是俄國「自信和免受懲罰」的源頭。

澤倫斯基的顧問波多利雅克表示，已準備在烏東與俄軍大戰一場。他表示，烏克蘭必須先在東部頓巴斯地區擊退俄軍，澤倫斯基才會與俄國總統普亭見面。

國際傳真社報導，波多利雅克在國營電視台發表談話說：「烏克蘭非贏不可，包括頓巴斯的戰役。唯有這樣，烏克蘭才會擁有更強而有力的談判立場。接下來兩位總統才會見面，這也許會費時二至三周。」

美國馬薩爾科技公布八日拍攝的衛星影像，顯示一列俄國車隊正從烏克蘭哈爾科夫州大布爾盧克鎮往南行駛。馬薩爾科技表示，車隊至少有十三公里長，由數百輛車組成，包括裝甲車、拖著火砲的貨車和支援裝備等。西方與烏克蘭情報單位暗示，俄軍撤離烏北後，正開向烏東與烏南。

俄國部隊在烏東以及烏南重新集結整隊之際，當地官員急呼居民盡早撤離。當地數以千計民眾憂心俄軍即將發動攻勢，連忙逃亡避難。東部城市利西昌斯克市長賽卡表示，俄軍持續砲轟下，居民應盡快撤離，「市內情況已經非常窘迫，敵方砲彈已經飛過來了」。

英國皇家三軍聯合研究院（RUSI）地面作戰高級研究員沃特林在英國觀察家報撰文指出，俄烏在烏東的戰役將與俄國進攻基輔非常不同。

沃特林指出，俄國在烏東頓巴斯地區空防良好，有很大機會展現強大空中火力，加上俄軍在火砲方面有優勢，以及戰事將在鄉間而非都市進行，意味烏軍必須有策略才能存活。

烏克蘭 俄國 澤倫斯基

上一則

美國向烏克蘭提供「所需武器」 抵禦俄軍攻勢

下一則

印太經濟架構 美擬5月啟動 台灣是否納入？

延伸閱讀

俄羅斯、奧地利元首將會面 創烏俄開戰後先例

俄羅斯、奧地利元首將會面 創烏俄開戰後先例
強生突訪基輔 烏民見本尊激動：我們需要您

強生突訪基輔 烏民見本尊激動：我們需要您
澤倫斯基：阻俄侵烏 攸關所有民主政體安全

澤倫斯基：阻俄侵烏 攸關所有民主政體安全
烏東「硬仗」將至 衛星拍到俄軍車隊集結 澤倫斯基要「平民快撤」

烏東「硬仗」將至 衛星拍到俄軍車隊集結 澤倫斯基要「平民快撤」

熱門新聞

眾院議長波洛西。（美聯社）

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

2022-04-07 12:40
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，屍體雙手被綁。（Getty Images）

圖輯／布查400屍 不忍卒睹 烏克蘭人 無語問蒼天

2022-04-03 18:08
德國前總理梅克爾(左)和法國前總統沙克吉(右)。(美聯社資料照)

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

2022-04-04 14:25
俄軍撤出基輔地區後，加強攻擊烏東城鎮。烏克蘭總統澤倫斯基7日呼籲北約國家支援更多武器以及對俄實行更嚴厲制裁。圖為烏軍走過被摧毀的俄軍坦克。(美聯社)

反綁雙手、渾身傷…恐怖視頻曝烏軍疑虐殺俄戰俘

2022-04-07 21:46
俄處決大批烏克蘭平民，美已考慮加重制裁。（Getty Images）

俄處決大批烏克蘭平民 美已考慮加重制裁

2022-04-03 20:05
法國極右政黨民族陣線的總統候選人瑪蘅‧雷朋民調逐漸上升。圖為她7日出席造勢活動。(路透)

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

2022-04-10 09:15

超人氣

更多 >
華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役
影／北加矽谷家得寶5級大火 熊熊燃燒2小時

影／北加矽谷家得寶5級大火 熊熊燃燒2小時
這些台灣藝人都困在上海 他「一天只吃一餐」爆瘦13kg

這些台灣藝人都困在上海 他「一天只吃一餐」爆瘦13kg
法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解
Google地圖拍到活春宮 情侶野外交纏「座標」流傳

Google地圖拍到活春宮 情侶野外交纏「座標」流傳