俄軍集結 烏東大戰一觸即發

圖為身於盧甘斯克的一名烏克蘭士兵。(美聯社)

俄羅斯入侵烏克蘭 逾六周，在無法如原先計畫迅速拿下基輔後，已將作戰重心轉往烏東和烏南。烏克蘭總統澤倫斯基 9日警告，烏俄兩軍將在烏東打硬仗，當地平民應盡速撤離，他還表示整個歐洲都已成為俄國 目標，阻止俄國侵略烏克蘭對所有民主政體的安全至關重要。

澤倫斯基在基輔與來訪的奧地利總理內哈默舉行聯合記者會時說：「這將是一場硬仗，我們對這場戰役有信心，相信我方會勝利。我們準備好一邊打仗，一邊尋求外交手段結束戰爭。」

澤倫斯基九日在對烏克蘭人民的演說中表示，俄國侵略意圖「不僅限於烏克蘭，整個歐洲都是俄國的目標」。他說：「這就是為何所有民主政體、歐洲所有勢力支持烏克蘭對和平的渴望，這不僅是道德義務，事實上也是所有文明國家的防禦戰略。」

他再度呼籲完全禁運俄國石油與天然氣，形容油氣是俄國「自信和免受懲罰」的源頭。

澤倫斯基的顧問波多利雅克表示，已準備在烏東與俄軍大戰一場。他表示，烏克蘭必須先在東部頓巴斯地區擊退俄軍，澤倫斯基才會與俄國總統普亭見面。

國際傳真社報導，波多利雅克在國營電視台發表談話說：「烏克蘭非贏不可，包括頓巴斯的戰役。唯有這樣，烏克蘭才會擁有更強而有力的談判立場。接下來兩位總統才會見面，這也許會費時二至三周。」

美國馬薩爾科技公布八日拍攝的衛星影像，顯示一列俄國車隊正從烏克蘭哈爾科夫州大布爾盧克鎮往南行駛。馬薩爾科技表示，車隊至少有十三公里長，由數百輛車組成，包括裝甲車、拖著火砲的貨車和支援裝備等。西方與烏克蘭情報單位暗示，俄軍撤離烏北後，正開向烏東與烏南。

俄國部隊在烏東以及烏南重新集結整隊之際，當地官員急呼居民盡早撤離。當地數以千計民眾憂心俄軍即將發動攻勢，連忙逃亡避難。東部城市利西昌斯克市長賽卡表示，俄軍持續砲轟下，居民應盡快撤離，「市內情況已經非常窘迫，敵方砲彈已經飛過來了」。

英國皇家三軍聯合研究院（RUSI）地面作戰高級研究員沃特林在英國觀察家報撰文指出，俄烏在烏東的戰役將與俄國進攻基輔非常不同。

沃特林指出，俄國在烏東頓巴斯地區空防良好，有很大機會展現強大空中火力，加上俄軍在火砲方面有優勢，以及戰事將在鄉間而非都市進行，意味烏軍必須有策略才能存活。