9日在北卡羅萊納州站台助選的前總統川普 ,當晚正式表態,支持電視名嘴、「奧茲醫生秀」(Dr. Oz Show)主持人奧茲(Mehmet Oz)代表共和黨 ,角逐今年的賓州 聯邦參議員選舉。

賓州的共和黨籍聯邦參議員圖米(Pat Toomey)宣布即將退休、不爭取連任後,多名共和黨人試圖角逐圖米的位置,其中以奧茲及前避險基金執行長麥科米克(David McCormick)呼聲最大,兩人也極力爭取川普的支持。兩人要經過初選出線。

川普表示,奧茲在生命權、犯罪、邊境、選舉欺詐、國防、減稅、持槍權等方面的立場「極為清楚」。

然而,不少民調顯示奧茲在賓州的支持度大幅遜於麥科米克,儘管奧茲團隊發布的民調稱其聲勢略為領先麥科米克。

因此,若奧茲真的代表共和黨角逐圖米的聯邦參議員席位,前景未明的並不僅止於賓州的參議員選舉結果,奧茲的成敗也會讓外界檢視川普掌控共和黨的程度、乃至是否可能在2024年重新投入大選等。