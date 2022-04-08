歐盟第5波制裁 首度打擊俄能源 禁止進口煤炭、木材

歐盟8日宣布第五波制裁俄羅斯的措施，將禁止進口俄羅斯的煤炭、木材、化學品等。圖為一艘運送天然氣的貨輪停泊在法國港口。(路透)

歐盟 8日宣布對俄羅斯 採取第五波全面制裁，措施包括禁止進口俄羅斯煤炭、木材、化學品等，估計至少削減從俄羅斯進口商品總額的10%。同日，德國 總理蕭茲(Olaf Scholz)表示，德國今年可能停止進口俄羅斯石油。此舉顯示，俄羅斯入侵烏克蘭後，德國這個歐洲最大經濟體正急於擺脫俄羅斯能源的控制。

歐盟第五波全面制裁措施，還阻止許多俄羅斯船隻和卡車進入歐盟，進一步削弱貿易關係，並將禁止包括俄羅斯外貿銀行(VTB Bank)在內的四家俄羅斯銀行所有交易。

禁止俄煤炭進口是歐盟迄今首次打擊能源進口，此禁令將從8月第二周全面生效；但自8日起就不能簽新合同。現有合同須在8月第二周前終止，這代表俄羅斯可在此之前繼續從歐盟收到付款。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)聲明表示，這些最新制裁措施，是在俄羅斯軍隊占領烏克蘭城鎮布查(Bucha)等地犯下暴行之後採取的。

克里姆林宮則表示，西方指控俄羅斯軍隊在布查屠殺平民、犯下戰爭罪，是「憑空捏造」，目的是詆毀俄羅斯軍隊。

歐盟委員會估計，光是煤炭禁令，每年將讓俄羅斯損失80億歐元(合87億美元)收入。此數字是歐盟執委會主席范德萊恩(Ursula von der Leyen)5日提到的兩倍。

自俄羅斯進口石油和天然氣迄今尚未受影響，每年合計價值約1000億歐元(合1088億美元)。但德國總理蕭茲8日在倫敦與英國首相強生舉行的記者會表示，「我們正積極努力擺脫(俄羅斯)石油進口，我們認為可以在今年實現此目標。」

除煤炭外，歐盟最新制裁還禁止從俄羅斯進口許多其他產品，包括木材、橡膠、水泥、化肥、魚子醬等高級海產品和伏特加酒等烈酒，總值估計每年55億歐元(合60億美元)。

歐盟官員表示，聯合進口禁令價值，至少相當於歐盟一年從俄羅斯購買商品的10%。之前歐盟已對俄羅斯鋼鐵業採取進口禁令。總體來看，歐盟直接制裁，預計將令俄羅斯進口總額減少多達五分之一。

歐盟還限制向俄羅斯出口多種產品，包括航空燃料、量子計算機、先進半導體、高端電子產品、軟體、敏感機械和運輸設備，每年總價值達100億歐元(合109億美元)。歐盟官員表示，加上之前的其他技術出口禁令，歐盟迄今已阻止對俄羅斯出口總額約四分之一。

制裁措施還包括禁止俄羅斯公司參與歐盟的公共採購，並擴大禁止使用被認為可以規避制裁的加密貨幣。新一波制裁另外添加217俄羅斯人到歐盟「黑名單」，他們在歐盟的資產將被凍結，不得前往歐盟旅行。

俄羅斯石油現在占德國進口25%，低於入侵前的35%；天然氣進口已從55%降至40%。俄羅斯硬煤進口量從入侵前的50%降至25%。

對德國來說，停止俄羅斯天然氣進口，難度更大；德國第一季度有40%天然氣來自俄羅斯。德國希望在今夏之前將俄羅斯天然氣占比減到24%，但可能要到2024年夏天才能結束對俄羅斯天然氣的依賴。