反綁雙手、渾身傷…恐怖視頻曝烏軍疑虐殺俄戰俘

俄軍撤出基輔地區後，加強攻擊烏東城鎮。烏克蘭總統澤倫斯基7日呼籲北約國家支援更多武器以及對俄實行更嚴厲制裁。圖為烏軍走過被摧毀的俄軍坦克。(美聯社)

紐約時報查證日前出現在網路上的一段影像顯示，一群烏克蘭 軍人在基輔郊區的德米特里夫卡村(Dmytrivka)殺害倒地的俄軍戰俘，殘忍行徑不亞於俄軍在布查 鎮(Bucha)的作為；另一方面，國際特赦組織7日發布報告，宣稱掌握俄軍犯下戰爭罪的證據；德國情報機構則攔截到俄軍通訊內容，內容提及俄軍槍殺單車騎士，另有衛星影像佐證布查屠殺。

在烏軍虐殺俄軍戰俘的影片可聽見一名男子喊著：「他還活著，拍下這些劫掠者；看，他還沒斷氣，還在喘。」

被攝者是渾身是傷、苟延殘喘的俄軍士兵，一名烏克蘭士兵朝他開兩槍，眼見俄國 士兵匐伏前行又補一槍，傷者再也沒有動作。

死者身旁還有至少三具俄軍士兵的屍體，其中一人頭部傷勢明顯，雙手被反綁。

四名死者都穿著迷彩服倒臥血泊，三人手臂上綁有識別俄軍的白布條，裝備四散；屍體附近有輛俄國裝甲車，遠處還有其他壞掉的車輛。

紐時指出，影片攝於基輔郊區布查鎮西南方約七哩的德米特里夫卡村北側道路，烏軍上月30日在當地伏擊俄軍。

俄軍近日撤離布查鎮後，鎮上發現上百具穿著平民服裝的屍首，國際撻伐俄軍屠殺平民。

烏國媒體UNIAN表示，這是「喬治亞軍團」(Georgian Legion)的作為，此軍團是喬治亞共和國志願者組成的傭兵組織，助烏抗俄。

此外，烏克蘭士兵在東部城市伊久姆(Izyum)附近，利用俄軍的空爆燃燒彈來對付俄國戰俘；國際條約規定，利用足以摧毀人體內臟的空爆燃燒彈對抗平民屬非法行徑，但若針對戰鬥成員則無不法。

聯合國人權理事會主任瑪蒂爾達·博格納(Matilda Bogner)關切疑為濫殺俄軍戰俘的影片，將會徹查影片內容。

人權觀察指出，烏克蘭須保證會徹查涉嫌濫殺俄軍戰俘一事，若經查證屬實，將構成戰爭罪。

國際特赦組織報告宣稱，掌握俄軍在基輔附近處決烏克蘭平名的目擊者證詞，「顯然是戰爭罪」，必須徹查。

特赦組織在基輔鄰近城鎮調查，訪問布查、霍斯托梅爾(Hostomel)等地的居民，他們供稱無武平民在家裡或街上遭受難以言喻的殘酷與駭人的殘暴對待。

此外，德國「明鏡周刊」報導，情報機構截獲俄軍無線電訊息，內容與布查已知的傷亡狀況一致。

在柏林攔截到的通訊聽見一名俄軍士兵自稱擊中一名單車騎士，之隨外流的照片顯示，布查鎮上有具屍體身旁有輛單車。

另據消息人士則透露，德國政府「確實握有衛星影像證據，可證明俄國在布查犯下的罪行」。