後悔國會暴亂當天沒去遊行 川普：選2024 看健康狀況

前總統川普表示，他在國會暴亂當天原準備參加從白宮走到國會的遊行，他還稱身體狀況可能使他無法參加2024年的總統選舉。（美聯社）

前總統川普 在7日公布的受訪中表示，去年1月6日國會暴亂當天，他原準備參加支持者從白宮 走到國會的遊行，但被特勤人員攔下，導致他不能兌現與支持者一起走到國會的承諾。75歲的川普拒絕透露是否會在2024年競選總統，但指出屆時他的健康狀況將成為決定的因素。

1月6日國會暴亂事件發生前，川普的支持者在白宮前舉行集會，他對川粉發表演講時說：「軟弱永遠拿不回我們的國家，你們必須必須強硬，必須展現出力量，我們將抗爭到底，否則就會失去國家。」他號召支持者去驗證大選結果的國會抗議「選舉被偷」，說「我們要走到國會，我與你們一起去」。但川普在集會結束後沒去國會，而是直接回到白宮。

川普在接受華盛頓郵報採訪時表示，是特勤人員阻止了他，說「我不能去，否則我一分鐘就能過去。」但特勤局發言人未對川普被特勤人員攔下的說法做出回應。

川普受訪期間多次表示，1月6日的事件應歸咎於眾院議長波洛西 ，他說：「這是個恥辱事件，波洛西為何不做任何事情？還有華盛頓市長也沒做任何事，他們兩人要負責。」

1月6日前，川普發推特呼籲支持者這一天到華盛頓來，說將會見證瘋狂的一天。川普受訪時回憶說，參加白宮前「制止選舉被偷」集會的人數之多使他感嘆，「遠比我想像得多，是我演講中聽眾最多的一次」。

川普曾多次暗示他2024年可能競選第二個總統任期，但受訪時表示他向自己的顧問坦承，健康可能影響他最後的參選決定。但川普表示他目前身體健康，說「我不想多談選舉，但如果我決定參選，許多人會非常高興」。

川普在民調中以相當大的優勢領先其他可能的共和黨對手，而其他的可能參選人在觀察川普何時宣布參選。

川普表示如果他決定參選，其他的參選人包括前副總統潘斯、前國務卿龐培歐以及佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)等只能是袖手旁觀，「我無法想像他們會參選，部分人出於效忠將很難參選」。

川普繼續說：「他們當中的許多人是因為我才有了今天，德桑提斯競選州長時的支持率只有3%，得到我的背書他就贏了。」