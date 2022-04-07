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普亭愛女遭美國制裁 克宮：難以理解

中央社莫斯科7日綜合外電報導
克里姆林宮今天表示，對於美國制裁總統普亭愛女的決定感到相當不解，並稱這是西方瘋狂反俄浪潮的又一項舉措。圖為克里姆林宮發言人佩斯科夫。路透
克里姆林宮今天表示，對於美國制裁總統普亭愛女的決定感到相當不解，並稱這是西方瘋狂反俄浪潮的又一項舉措。圖為克里姆林宮發言人佩斯科夫。路透

克里姆林宮今天表示，對於美國制裁總統普亭愛女的決定感到相當不解，並稱這是西方瘋狂反俄浪潮的又一項舉措。

美國6日宣布針對俄羅斯銀行及菁英祭出新制裁措施，並以普亭（Vladimir Putin）2名成年女兒協助父親隱匿資產為由，對卡特琳娜（Katerina Vladimirovna Tikhonova）和瑪麗亞（Maria Vladimirovna Vorontsova）施加制裁。

對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體記者：「我們當然認為，這些制裁本身就是（西方國家）在強加限制的激進立場上的延伸。」

佩斯科夫說，克宮無法理解普亭的女兒為何會受到制裁：「這是一件很難理解或解釋的事情。但不幸的是，我們必須面對這樣的對手。」

根據美國公布的制裁計畫細節，普亭的二女兒卡特琳娜是科技部門高層，負責支持俄羅斯政府和其國防工業。大女兒瑪麗亞則帶領政府資助的遺傳學研究計畫，已從克里姆林宮獲取數十億美元資金，並由普亭親自監督。

長期以來，普亭一直密切保護自己和家人的私生活。克宮經常否認與他們相關的問題，並主張普亭應擁有隱私權。

普亭 俄羅斯 隱私

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