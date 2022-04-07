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聲稱警察同意才進入國會大廈 國會暴動被告獲判無罪

第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員

聲稱警察同意才進入國會大廈 國會暴動被告獲判無罪

記者顏伶如／綜合報導
國會暴動涉案被告當中出現第一起獲判無罪案例。(美聯社)
國會暴動涉案被告當中出現第一起獲判無罪案例。(美聯社)

新墨西哥州男子馬丁(Matthew Martin)2021年1月6日參加國會暴動而遭四項聯邦輕罪起訴，但他聲稱當時是在警察同意之下才進入國會大廈。華府特區美國聯邦區域法院法官6日裁定馬丁無罪，成為所有國會暴動涉案被告當中第一起獲判無罪案例。

歷時兩天的庭訊中，馬丁坦承國會暴動當天與數百名川普支持者進入國會大廈。不過，馬丁向法官表示，進入國會大廈的行為並不犯法，因為是兩名國會駐警對他招手，要他從一處大門進入的。

聯邦檢察官則說，馬丁應該知道自己是非法擅入，因為當時狀況明顯已進入群眾暴動，國會大廈警鈴響起，現場滿布催淚瓦斯。

華府特區美國聯邦區域法院法官麥克法登(Trevor N. McFadden)裁決指出，馬丁有可能相信警察的動作是同意他進入國會大廈，卻不知道進入國會大廈將構成非法。

馬丁遭到聯邦檢察官起訴的輕罪罪名，包括在建築物管制區破壞秩序、暴力闖入、在國會大廈出現脫序行為、在國會大廈示威抗議等。四項罪名均獲得麥克法登裁定無罪。

紐約時報分析，麥克法登的判決對其他法官並沒有約束力，但這起案例可能讓參加國會暴動而遭輕罪起訴的被告，打消原本接受認罪協商的計畫，選擇接受審判，爭取像馬丁一樣獲判無罪的結果。

根據統計，已有200多名遭到輕罪起訴的國會暴動被告向法院認罪。

馬丁曾是能源部聘用的私人包商，擁有接觸最高機密的安全許可(security clearance)。

影片來源：YouTube CBS News

華府特區 警察 檢察官

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