波洛西擬訪台 中國外交部：將嚴重損害中美關係

美國聯邦眾議院議長波洛西本周將率領國會訪問團訪問亞洲，預計十日訪問台灣。（美聯社）

美國聯邦眾議院議長波洛西 （Nancy Pelosi）將率團訪問亞洲，預定10日抵台。對此，中國外交部發言人趙立堅 7日表示，波洛西如果訪台將嚴重損害中美關係基礎，向「台獨」發出錯誤信號，中方堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

趙立堅說，「中方反對任何形式的美台官方往來，美國會是美國政府組成部分，應嚴格遵守美奉行的一個中國原則。」

他表示，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即取消波洛西眾議長訪台計劃，停止美台官方往來，以實際行動履行美方不支持「台獨」的承諾。如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整，由此造成的一切後果必須完全由美方負責。

俄烏戰事使台海情勢更受矚目，4月10日為「台灣關係法 」立法43周年，蔡政府近來緊鑼密鼓籌備迎接美國國會議員訪問團。

據了解，美國聯邦眾議院議長波洛西將率團訪問亞洲，預定十日抵台。涉外人士說，此次美國國會議員團訪台，將可展現美國國會對台支持，以及對台美關係、台灣關係法的重視。

對此，台灣外交部表示，對於相關人士邀訪，若有具體進展，外交部會在適當時候對外說明。