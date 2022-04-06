薛曼：北京應吸取俄國教訓 武力犯台會有國際回應

美國副國務卿薛曼。（美聯社）

副國務卿薛曼 （Wendy Sherman）表示，希望中國自西方世界協調應對俄烏衝突中「吸取正確教訓」，警告北京 若援助莫斯科要面臨後果，以及「不接受」武力犯台；她說，任何類似行動都會引發國際社會的回應，不單是美國。

薛曼6日出席聯邦眾議院外交委員會聽證會，多位議員關切台灣安全和中國在俄烏戰爭中得到的啟示。

薛曼表示，無論是總統拜登和中國國家主席習近平通話，或是白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪對話，美方均清楚表達立場，要求中方不得物質支援俄羅斯。

薛曼表示，美國和盟友對俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）和俄國經濟的一系列制裁，應能給習近平作出示範；並使習充分理解，若以任何物質形式支援普亭會面臨何種後果。

薛曼說，習近平看著美國和全球盟友夥伴的團結作為，應了解美國和盟友支持領土完整、各國有權決定自己的外交政策，和支持基於規則的國際秩序。

薛曼表示，美國認為兩岸穩定至關重要，「當然，任何國家都不應被任何國家或實體占領...我們不是，如你所知，我們將台灣視為『司法管轄區』（jurisdiction），我們與台灣有非官方關係。」

薛曼表示，在美國的「一個中國」政策中，北京以武力奪取台灣是「不可接受」的，這也無助台海和印太地區的穩定；希望北京了解任何類似行動都會引發來自國際社會的回應，不單是美國。

薛曼說，全球多數國家在聯合國大會中都表態支持讓普亭承擔後果，「希望中國從中吸取正確教訓。」

眾議院外交委員會首席議員麥考爾（Michael McCaul）在會中表示，台駐美代表蕭美琴向他關切軍購武器交貨延宕的問題，薛曼稱正在檢視改善交貨時程，並敦促台灣專注提高嚇阻北京犯台的不對稱戰力。

美聯社報導，財政部長葉倫（Janet Yellen）6日在眾議院財政委員會作證時，也被問到台灣問題。

葉倫表示，若北京進犯台灣，美國準備好制裁中國，「我們已經在俄羅斯案中展現這項能力，在其他類似狀況中，毋需懷疑我們也能下決心採取相同作法。」