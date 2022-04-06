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台灣關係法43周年 波洛西亞洲行 10日率團訪台

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「台灣關係法」43周年 波洛西亞洲行 周日率團訪台

記者張加、侯俐安、張文馨／台北─華盛頓連線報導
眾議院議長波洛西本周將率領國會訪問團訪問亞洲，預計10日訪問台灣。（美聯社）
眾議院議長波洛西本周將率領國會訪問團訪問亞洲，預計10日訪問台灣。（美聯社）

俄烏戰事使台海情勢更受矚目，4月10日為「台灣關係法」立法43周年，蔡英文政府近來緊鑼密鼓籌備迎接美國國會議員訪問團；據了解，聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）將率團訪問亞洲，預定10日抵台。涉外人士說，此次美國國會議員團訪台，將可展現美國國會對台支持，以及對台美關係、台灣關係法的重視。

對於波洛西此行，為避免北京抗議、阻撓而生變，涉外與國安人士低調以對，表示目前無相關訊息可宣布，未證實也未否認。

眾院外委會主席 可望隨行

日本共同社報導，美日官方消息人士6日表示，波洛西將在8日訪問日本，預定10日和日本首相岸田文雄會面。在波洛西這趟亞洲行的訪問團成員中，傳出去年表達有意訪台的眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）也可望隨行。米克斯去年底受訪表示會在今年1月率領跨黨派議員訪問亞洲，台灣是其中一站，但因疫情、行程等因素而未成行。

對於這次訪問亞洲，波洛西辦公室回應本報記者時表示，依照慣例，基於一貫的安全準則，不會在出訪前證實或否認相關消息。本報記者5日詢問米克斯是否計畫訪台時，他也以「我不清楚」回應。

前有金瑞契 非首位訪台議長

現年82歲的波洛西選區在加州，1987年當選國會眾議員，她也是美國史上首位女性眾議院議長。她遲至今年1月初才宣布會參與年底的期中選舉，不過，從目前的民調數字來看，她所代表的民主黨想繼續掌控眾院過半席次恐有不小難度，這也影響她能否續任眾院議長。

但波洛西並非首位訪台的眾院議長，1997年，前總統李登輝曾接見時任美國眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）率領的國會議員訪問團。

2019年，前眾院議長萊恩（Paul Ryan）也率訪問團來台參加台灣關係法40周年紀念活動。

去年4月，美國總統拜登派其好友、前參議員陶德（Chris Dodd）等人訪台，以紀念「台灣關係法」由總統簽署生效42周年；陶德一行訪台期間會晤蔡英文、蘇貞昌等人。

熟悉台美事務的人士指出，美國會高層曾表達訪台意願，一般台美雙方不會提早宣布美國議員訪台計畫，主要考量恐因北京抗議、阻撓而生變；去年11月民主黨籍眾議員高野（Mark Takano）率跨黨派眾議員訪台，團員史羅金（Elissa Slotkin）與梅斯（Nancy Mace）表示，訪台消息傳出後，中國使館要求其取消行程。

波洛西 眾院 台灣關係法

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