我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國7日投票 決定是否將俄羅斯踢出人權理事會

美國、G7與歐盟加碼制裁普亭子女

北約召開外長會議 部分歐洲國家盼烏克蘭戰到底勿談和

編譯陳韋廷／報導
北約外長會議6日在布魯塞爾舉行，圖為剛抵達會場的盧森堡外長艾索柏恩（左）和土耳其外長卡夫索格魯。美聯社
北約外長會議6日在布魯塞爾舉行，圖為剛抵達會場的盧森堡外長艾索柏恩（左）和土耳其外長卡夫索格魯。美聯社

北約6日召開外長會議，如何結束烏俄戰爭與支持基輔將是討論重點。華盛頓郵報報導，美國及其盟友說，烏克蘭要戰要和應自主決定，不應該在壓力下對俄讓步或因外界鼓勵而違背其意願長期作戰。但部分歐洲國家期盼烏克蘭奮戰到底，勿輕易與俄國談和。

報導說，西方支持者曾承諾，將尊重烏克蘭與俄國停戰方案中做出的任何決定，但由於攸關更大的全球安全問題，對烏克蘭該做出多少讓步換得和平協議，北約國家見解不一。

北約決策者與分析人士指出，一些北約成員國不樂見烏克蘭割讓領土，給予俄國總統普亭任何勝利假象。

儘管美國對烏俄能否迅速達成協議仍持懷疑態度，但官員們表示，他們正研究停戰協議將對北約安全造成何種影響。白宮國安顧問蘇利文本周稍早說：「我們認為，我們的工作是支持烏克蘭。他們將設定軍事目標與談判目標。我們將提供一切工具來幫助他們取得成功，但不會為烏克蘭做決定。」

一些歐洲國家，特別是對俄國入侵或占領有著痛苦記憶的前共產國家，尤其擔心戰事發展，並憂心自己將成為俄國下個目標。決策者指出，若普亭覺得從入侵行動中獲利，不論是領土、政治讓步還是其他好處，他恐因此受到鼓舞並對其他鄰國採取同樣行動。

烏克蘭人現在有如代表歐洲打一場更大的戰爭。拉脫維亞防長帕布瑞克斯說，他希望烏克蘭「像鋼鐵一樣」堅持下去，並支持最大程度的軍援與對俄制裁，「俄國一定要輸，罪犯應遭審判」。

烏克蘭承諾不加入北約，也讓一些鄰國擔憂並出現一個尷尬現實：對一些北約國家而言，烏克蘭賣命與俄國戰到底，好過於太早或付出太高代價達成和平協議。

不願具名的歐盟外交官說，出於人道考量，多數人當然希望戰爭盡快結束，問題是如果現在就停戰，普亭就能重整旗鼓，另尋藉口重新開戰，「普亭不會放棄他的目標」。

烏克蘭 俄國 普亭

上一則

美國、G7與歐盟加碼制裁普亭子女

下一則

聯合國7日投票 決定是否將俄羅斯踢出人權理事會

延伸閱讀

美國、G7與歐盟加碼制裁普亭子女

美國、G7與歐盟加碼制裁普亭子女
溫網擬禁止梅德維夫參賽「怕他奪冠助長普亭氣焰」

溫網擬禁止梅德維夫參賽「怕他奪冠助長普亭氣焰」
普亭正在慢慢走入歷史

普亭正在慢慢走入歷史
白宮現在才組虎隊因應核戰？

白宮現在才組虎隊因應核戰？

熱門新聞

俄國入侵烏克蘭以來折損多名高階將領，被寄予厚望的精銳部隊第331近衛軍空降團，其指揮官蘇哈列夫上校被證實上月13日在烏克蘭陣亡。（擷取自推特）

俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅

2022-04-02 13:22
俄羅斯總統普亭和國防部長蕭依古2017年在圖瓦釣魚。(Getty Images)

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

2022-04-02 11:10
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，屍體雙手被綁。（Getty Images）

圖輯／布查400屍 不忍卒睹 烏克蘭人 無語問蒼天

2022-04-03 18:08
德國前總理梅克爾(左)和法國前總統沙克吉(右)。(美聯社資料照)

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

2022-04-04 14:25
俄國總統普亭要求外國用盧布支付購買天然氣款項。(美聯社)

普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供

2022-03-31 10:56
俄處決大批烏克蘭平民，美已考慮加重制裁。（Getty Images）

俄處決大批烏克蘭平民 美已考慮加重制裁

2022-04-03 20:05

超人氣

更多 >
維州華裔餐館工之子 哈佛等6常春藤名校爭搶

維州華裔餐館工之子 哈佛等6常春藤名校爭搶
要錢要孩子？安以軒被爆請好律師「訴請離婚」

要錢要孩子？安以軒被爆請好律師「訴請離婚」
過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊

南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊
港媒爆離婚前大S曾訴10年婚姻似坐牢 兒恐爸不要汪回家

港媒爆離婚前大S曾訴10年婚姻似坐牢 兒恐爸不要汪回家