北約召開外長會議 部分歐洲國家盼烏克蘭戰到底勿談和

北約外長會議6日在布魯塞爾舉行，圖為剛抵達會場的盧森堡外長艾索柏恩（左）和土耳其外長卡夫索格魯。美聯社

北約6日召開外長會議，如何結束烏俄戰爭與支持基輔將是討論重點。華盛頓郵報報導，美國及其盟友說，烏克蘭 要戰要和應自主決定，不應該在壓力下對俄讓步或因外界鼓勵而違背其意願長期作戰。但部分歐洲國家期盼烏克蘭奮戰到底，勿輕易與俄國 談和。

報導說，西方支持者曾承諾，將尊重烏克蘭與俄國停戰方案中做出的任何決定，但由於攸關更大的全球安全問題，對烏克蘭該做出多少讓步換得和平協議，北約國家見解不一。

北約決策者與分析人士指出，一些北約成員國不樂見烏克蘭割讓領土，給予俄國總統普亭 任何勝利假象。

儘管美國對烏俄能否迅速達成協議仍持懷疑態度，但官員們表示，他們正研究停戰協議將對北約安全造成何種影響。白宮國安顧問蘇利文本周稍早說：「我們認為，我們的工作是支持烏克蘭。他們將設定軍事目標與談判目標。我們將提供一切工具來幫助他們取得成功，但不會為烏克蘭做決定。」

一些歐洲國家，特別是對俄國入侵或占領有著痛苦記憶的前共產國家，尤其擔心戰事發展，並憂心自己將成為俄國下個目標。決策者指出，若普亭覺得從入侵行動中獲利，不論是領土、政治讓步還是其他好處，他恐因此受到鼓舞並對其他鄰國採取同樣行動。

烏克蘭人現在有如代表歐洲打一場更大的戰爭。拉脫維亞防長帕布瑞克斯說，他希望烏克蘭「像鋼鐵一樣」堅持下去，並支持最大程度的軍援與對俄制裁，「俄國一定要輸，罪犯應遭審判」。

烏克蘭承諾不加入北約，也讓一些鄰國擔憂並出現一個尷尬現實：對一些北約國家而言，烏克蘭賣命與俄國戰到底，好過於太早或付出太高代價達成和平協議。

不願具名的歐盟外交官說，出於人道考量，多數人當然希望戰爭盡快結束，問題是如果現在就停戰，普亭就能重整旗鼓，另尋藉口重新開戰，「普亭不會放棄他的目標」。