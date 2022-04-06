美國、G7與歐盟加碼制裁普亭子女

俄國總統普亭。Getty Images

美國、七大工業國組織（G7）與歐盟6日共同宣布加碼制裁俄羅斯 ，制裁俄羅斯最大金融機構俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）、最大私人銀行Alfa bank；制裁俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）成年子女以及俄國 權貴；禁止俄羅斯用受美國管轄的資金償付債務；也禁止美國人在俄羅斯進行任何新投資。

根據白宮 發布的成果清單，美國將凍結俄羅斯聯邦儲蓄銀行和Alfa bank任何涉及美國金融體系的資產，並禁止美國人與其往來交易；俄羅斯聯邦儲蓄銀行占俄國銀行業總資產的三分之一，Alfa bank是俄國第四大金融機構。

白宮表示，在近600家企業退出俄國市場以後，美國總統拜登將簽署新的行政命令，禁止美國民眾投資俄羅斯，進一步孤立俄國於全球經濟之外。

美國財政部宣布禁止俄國用受美國管轄的資金償還債務。

針對俄國權貴和國有企業，美國也延長了制裁名單，包含普亭的成年子女、俄羅斯外交部長拉夫洛夫的妻女，以及俄羅斯聯邦安全委員會成員；財政部6日會宣布制裁國有企業的名單。

白宮表示，美國與G7和歐盟持續為普亭政權在烏克蘭實施的暴行（包括布查鎮）施加嚴厲而直接的經濟代價。