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馬斯克成推特最大股東後 獲提名加入董事會

中央社紐約5日綜合外電報導
推特宣布，將提名最大股東、電動車大廠特斯拉老闆馬斯克擔任董事。(美聯社)
推特宣布，將提名最大股東、電動車大廠特斯拉老闆馬斯克擔任董事。(美聯社)

社群媒體巨擘推特（Twitter）今天宣布，將提名最大股東、電動車大廠特斯拉（Tesla）老闆馬斯克擔任董事。這位億萬富豪昨天揭露自己持有9.2%的推特股份。

路透社報導，推特還在呈報監管單位的資料中表示，只要馬斯克（Elon Musk）具有推特董事身分，他持有的推特普通股份不得超過14.9%，無論是由個人或所屬團體持有。

推特執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）發表推文說：「我很高興宣布，我們提名馬斯克（@elonmusk）加入我們的董事會。」

「他不僅是一位熱切的推特迷，也對推特有熱烈批評。這正是我們的平台和董事會所需要的，好讓我們長期能夠更加強大。」

馬斯克4日公布，他透過馬斯克可撤銷信託（Elon Musk Revocable Trust）持有7350萬股推特股票，而他是這個信託的唯一受託人。

推特表示，馬斯克將適用於非員工董事的董事津貼方案，推特也將與馬斯克進入依據推特標準形式的補償協議關係。

馬斯克將擔任推特董事，任期將至2024年推特年度股東大會屆滿。

推特股價昨天收盤大漲27%多，今天開盤又應聲勁揚5%多。

推特 馬斯克 提名

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