我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ABC：特勤局為保護杭特拜登 月花3萬租馬里布豪宅

戴琪：尋求調整與中國的商業關係 並非「離婚」

布查鎮慘案 聯合國：跡象顯示平民直接遭殺害

中央社日內瓦5日綜合外電報導
聯合國今天表示，所有跡象都顯示布查鎮的平民直接遭到鎖定且殺害。(美聯社)
聯合國今天表示，所有跡象都顯示布查鎮的平民直接遭到鎖定且殺害。(美聯社)

烏克蘭近日指控俄羅斯軍隊在首都基輔（Kyiv）郊外的布查鎮（Bucha）屠殺逾300位平民，聯合國今天表示，所有跡象都顯示布查鎮的平民直接遭到鎖定且殺害。

聯合國人權事務高級專員公署表示，來自布查鎮的照片相當讓人感到不安，並強調國際法禁止蓄意攻擊平民。

聯合國人權事務高級專員公署發言人思羅塞爾（Liz Throssell）在瑞士日內瓦（Geneva）告訴記者：「我們在這裡討論的，似乎是在布查鎮直接殺害和鎖定平民的情事。」

她援引民眾雙手被綁的照片，還有遺體被焚燒的半裸女性照片。

她指出：「這相當讓人感到不安，且確實強烈表明他們是被直接鎖定成個人目標，在這裡，我們必須強調的是，依據國際人道法，蓄意殺害平民是戰爭罪。」

思羅塞爾還說：「所有跡象都顯示，受害者是直接被鎖定且直接被殺害。」

另外，布查鎮居民歐倫娜（Olena）告訴法新社，她曾看到俄國軍人冷血射殺一名男子。

43歲的歐倫娜說：「就在我眼前，他們向一位要去超市買食物的男子開槍。」

布查鎮位於基輔市中心西北方30公里處，俄國軍隊於2月27日占領布查鎮，當時正值俄軍入侵烏克蘭戰爭的頭幾天，之後俄軍控制布查鎮長達一個月時間。

在轟炸停止後，烏克蘭軍隊才得以於3月31日收復布查鎮，之後當地就被發現有大量身穿平民裝束的遺體。

烏克蘭 聯合國 俄國

上一則

戴琪：尋求調整與中國的商業關係 並非「離婚」

下一則

分析：普亭犯了與希特勒同樣的3大致命錯誤

延伸閱讀

「每一桶俄石油浸血」 俄國屠殺烏平民考驗歐盟紅線

「每一桶俄石油浸血」 俄國屠殺烏平民考驗歐盟紅線
地球發燒中 聯合國預估全球溫室氣體2025年達峰值

地球發燒中 聯合國預估全球溫室氣體2025年達峰值
裸屍堆路邊、少女被輪姦…烏克蘭淪陷區收復 婦女怒控俄軍暴行

裸屍堆路邊、少女被輪姦…烏克蘭淪陷區收復 婦女怒控俄軍暴行
基輔附近小村 女村長拒降遭俄軍「行刑式槍決」滅門

基輔附近小村 女村長拒降遭俄軍「行刑式槍決」滅門

熱門新聞

地緣政治專家佛里曼表示，過去俄羅斯軍力明顯被高估，北京目前已意識到普亭將敗。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

2022-03-28 13:18
俄國國防部副部長佛明會後表示，俄國將大幅減少在基輔周圍兵力，以增互信。(路透)

11國擔保 俄烏和談現曙光…俄大減攻勢 烏成為中立國

2022-03-30 02:30
俄國入侵烏克蘭以來折損多名高階將領，被寄予厚望的精銳部隊第331近衛軍空降團，其指揮官蘇哈列夫上校被證實上月13日在烏克蘭陣亡。（擷取自推特）

俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅

2022-04-02 13:22
俄羅斯總統普亭和國防部長蕭依古2017年在圖瓦釣魚。(Getty Images)

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

2022-04-02 11:10
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，屍體雙手被綁。（Getty Images）

圖輯／布查400屍 不忍卒睹 烏克蘭人 無語問蒼天

2022-04-03 18:08
俄國總統普亭要求外國用盧布支付購買天然氣款項。(美聯社)

普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供

2022-03-31 10:56

超人氣

更多 >
「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲

「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲
汪小菲被爆叫人深夜進大S家 搬空家具放到S Hotel

汪小菲被爆叫人深夜進大S家 搬空家具放到S Hotel
南加2貌美女性原被認為藥物過量致死 現被定調為謀殺

南加2貌美女性原被認為藥物過量致死 現被定調為謀殺
曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護
烏克蘭小鎮女村長拒投降 一家三口被俄軍凌虐後處決

烏克蘭小鎮女村長拒投降 一家三口被俄軍凌虐後處決