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曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

俄軍撤基輔郊區犯下殘忍暴行 孩童遺體殘缺不全

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

中央社柏林4日綜合外電報導
德國前總理梅克爾(左)和法國前總統沙克吉(右)。(美聯社資料照)
德國前總理梅克爾(左)和法國前總統沙克吉(右)。(美聯社資料照)

德國前總理梅克爾今天為她2008年反對烏克蘭立即加入北大西洋公約組織（NATO）的決定辯護，駁斥烏克蘭總統澤倫斯基有關俄羅斯侵烏使她主政德國16年政績蒙上陰影的批評。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在深夜談話中稱，德、法2國當年在北約布加勒斯特（Bucharest）峰會不顧美國敦促、領導各國作出不同意烏克蘭入會的決定是「失算」。

澤倫斯基說：「我邀請梅克爾和（法國前總統）沙克吉（Nicolas Sarkozy）前來布查鎮（Bucha）一訪，看看他們對俄羅斯讓步的政策14年後導致了什麼結果。」他指的是俄軍涉嫌對烏克蘭平民犯下的暴行，世界強國認為這是「戰爭罪行」。

澤倫斯基指控歐洲國家領導人，當時採取的立場是為了安撫俄羅斯。

但梅克爾透過發言人發表簡短聲明說，她「堅持她與2008年北約布加勒斯特峰會相關的決定」。

這位發言人並說：「有鑑於烏克蘭布查鎮和其他地方所揭露的暴行，政府和國際社會力挺烏克蘭並設法終止俄國對烏克蘭所發動暴行和戰爭的一切努力，都得到了前總理的全力支持。」

德國認為，烏克蘭在2008年加入北約為時過早，因為當時並不具備這樣的政治條件。

連續擔任德國4屆總理的梅克爾在去年底退出政壇，曾被譽為自由世界的領袖，但俄軍入侵烏克蘭一事使她的政績暴露出缺失。批評人士指出，她對俄國總統普亭採取的緩和緊張政策，為德國和歐洲留下了弱點。

烏克蘭 德國 澤倫斯基

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