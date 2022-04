影／澤倫斯基現身 穿防彈衣視察布查

烏克蘭 總統澤倫斯基 4日視察首都基輔西北方56公里的布查鎮。烏克蘭3日指控俄軍占據布查一個月期間,屠殺410名鎮民。

澤倫斯基穿著防彈衣,周遭圍繞著軍事人員,他接受國家電視台訪問時說,俄軍在布查屠殺平民後,烏克蘭「很難」與俄國 談判。

澤倫斯基說,「這是戰爭罪,會被全世界認定為種族滅絕」,他提醒「俄國把會談進程拖得愈久」,情況會愈糟。

"There is real genocide - what you have seen here today"



