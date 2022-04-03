我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄處決大批烏克蘭平民 美已考慮加重制裁

圖輯／布查400屍 不忍卒睹 烏克蘭人 無語問蒼天

周末夜不寧 加州6死槍案 德州音樂會槍響 至少1死11傷

編譯林梅婕／綜合3日電
加州首府沙加緬度周末發生持槍濫殺案，警方到場封鎖附近街區。(美聯社)
加州首府沙加緬度周末發生持槍濫殺案，警方到場封鎖附近街區。(美聯社)

本周末全國發生兩起槍擊案，加州首府沙加緬度3日凌晨在街頭傳出槍響，共計至少6人死亡、12人受傷；另外，德州達拉斯一場演唱會結束後，同樣在凌晨傳出槍響，目前已知1人死亡、11人受傷，兩起案件的凶嫌都尚未落網。

沙加緬度警長雷斯特 (Kathy Lester)在記者會上說，死者為三男三女；據信槍手至少有兩人。他說：「我們需要民眾的幫忙，希望知情者可以協助指認嫌犯，或提供任何資訊。」

該起槍案發生在太平洋時區凌晨2時，地點位於「金州第一中心」(Golden 1 Center)的附近；警方指出，現場發現至少一把槍，周圍的街區都已遭到封鎖，但尚未公布受害者年齡和身分。

隨著新冠肺炎管制逐漸放寬，酒吧和餐廳陸續恢復人潮，案發地點距離州議會大樓只有幾個街區，當地最近才經過振興改造成娛樂中心；沙加緬度市長史坦伯格(Darrell Steinberg)在推特上寫道：「我們目前還難以完全掌握死傷的人數，必須等待進一步的調查。」

案發現場也聚集許多受害者家屬，一名女子潘蜜拉‧哈里斯(Pamela Harris)表示，她在凌晨2時15分接到女兒的電話通知，說她38歲的兒子賽吉奧(Sergio)在夜店被槍殺；儘管仍在等待官方宣布，但哈里斯沉痛地說：「我現在不能離開，除非知道到底發生什麼事，否則我不會走。」

哈里斯32歲的女兒凱‧哈里斯(Kay Harris)也指出，她的哥哥可能是去第10街一家名叫倫敦(London)的夜店，目前這家夜店的周邊也都以黃色封鎖線隔開。

與此同時，達拉斯南部地區在2日晚間舉辦一場戶外演唱會，翌日凌晨12時13分警方接獲民眾通報發生槍案；警方表示，初步調查發現一名演唱會觀眾先是對空鳴槍，接著另一人朝群眾開槍。

目前唯一的死者是26歲的吉爾墨(Kealon Dejuane Gilmore)，他被發現頭部中槍倒臥在舞台的附近；另外還有11人中槍被送往醫院，一人情況危急，其他人傷勢穩定，其中三名傷者為未成年。

全案目前仍在調查當中，尚未有任何人遭到逮捕；不過有證人向媒體表示，槍案是在一起爭執後爆發。

警方人員在現場蒐證，地上的藍色標記，指明凶案相關證據。(美聯社)
警方人員在現場蒐證，地上的藍色標記，指明凶案相關證據。(美聯社)
加州首府沙加緬度周末發生持槍濫殺案，警方到場展開調查。(美聯社)
加州首府沙加緬度周末發生持槍濫殺案，警方到場展開調查。(美聯社)

加州 德州 新冠肺炎

上一則

俄處決大批烏克蘭平民 美已考慮加重制裁

延伸閱讀

民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷

民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷
NBA／雙星提早下班 76人轟144分痛宰黃蜂

NBA／雙星提早下班 76人轟144分痛宰黃蜂
哈里斯縣產業稅漲幅超往年 不買賣仍須多繳稅

哈里斯縣產業稅漲幅超往年 不買賣仍須多繳稅
疫苗合約爭議 德州哈里斯縣長辯「經得起檢視」

疫苗合約爭議 德州哈里斯縣長辯「經得起檢視」

熱門新聞

地緣政治專家佛里曼表示，過去俄羅斯軍力明顯被高估，北京目前已意識到普亭將敗。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

2022-03-28 13:18
俄國國防部副部長佛明會後表示，俄國將大幅減少在基輔周圍兵力，以增互信。(路透)

11國擔保 俄烏和談現曙光…俄大減攻勢 烏成為中立國

2022-03-30 02:30
俄國入侵烏克蘭以來折損多名高階將領，被寄予厚望的精銳部隊第331近衛軍空降團，其指揮官蘇哈列夫上校被證實上月13日在烏克蘭陣亡。（擷取自推特）

俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅

2022-04-02 13:22
俄羅斯總統普亭和國防部長蕭依古2017年在圖瓦釣魚。(Getty Images)

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

2022-04-02 11:10
今年稍後將尋求第三個任期的中國國家主席習近平（圖），最近遭遇疫情復熾、美國總統拜登逼他在烏克蘭戰爭中選邊站的雙重挑戰。美聯社

從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇

2022-03-28 10:44
俄國總統普亭要求外國用盧布支付購買天然氣款項。(美聯社)

普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供

2022-03-31 10:56

超人氣

更多 >
學者：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

學者：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化
民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷

民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷
不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯

不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯
美國房價漲幅45年罕見 矽谷加價百萬美元競標

美國房價漲幅45年罕見 矽谷加價百萬美元競標
放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證

放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證