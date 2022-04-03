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俄處決大批烏克蘭平民 美已考慮加重制裁

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俄處決大批烏克蘭平民 美已考慮加重制裁

中央社／華盛頓3日專電
俄處決大批烏克蘭平民，美已考慮加重制裁。（Getty Images）
俄處決大批烏克蘭平民，美已考慮加重制裁。（Getty Images）

在傳出有證據顯示俄羅斯軍隊在烏克蘭首都基輔附近郊區處決平民後，消息人士透露，美國政府已經開始討論加重制裁俄羅斯的行動。

烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）告訴烏國電視台，當局在不久前從俄羅斯軍隊手中奪回的首都基輔地區，共找到410具平民屍體。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也透過視訊演說指控俄羅斯領導階層應為首都基輔郊外布查鎮（Bucha）的平民殺戮事件負責；他還說烏國已建立「特殊機制」，以調查俄軍在烏國的「戰爭罪行」。

華盛頓郵報（Washington Post）引述2名知情人士的話指出，美國總統拜登（Joe Biden）與官員已經開始討論加重制裁俄羅斯的行動，但制裁範圍與行動還不清楚。

報導指出，此前美國資深官員曾討論過「二級制裁」（secondary sanctions），意即針對與俄國有貿易往來的第三方國家與實體，縱使相關交易不存在任何美國連接點，仍可額外制裁。此外，拜登政府也可能對俄羅斯經濟部門實施制裁。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，美國與歐洲夥伴時常討論對俄羅斯實施新制裁。到目前為止，這些措施將使俄羅斯今年的經濟萎縮10%，這些制裁正在產生極大作用，俄羅斯必須為其戰爭罪行負責。

布查鎮鎮長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）向華郵表示，約270名當地居民被發現埋在兩處亂葬崗中。

烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）告訴烏國電視台，...
烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）告訴烏國電視台，當局在不久前從俄羅斯軍隊手中奪回的首都基輔地區，共找到410具平民屍體。（Getty Images）
烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）告訴烏國電視台，...
烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）告訴烏國電視台，當局在不久前從俄羅斯軍隊手中奪回的首都基輔地區，共找到410具平民屍體。（Getty Images）

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