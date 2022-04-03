俄處決大批烏克蘭平民，美已考慮加重制裁。（Getty Images）

在傳出有證據顯示俄羅斯 軍隊在烏克蘭 首都基輔附近郊區處決平民後，消息人士透露，美國政府已經開始討論加重制裁俄羅斯的行動。

烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）告訴烏國電視台，當局在不久前從俄羅斯軍隊手中奪回的首都基輔地區，共找到410具平民屍體。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也透過視訊演說指控俄羅斯領導階層應為首都基輔郊外布查鎮（Bucha）的平民殺戮事件負責；他還說烏國已建立「特殊機制」，以調查俄軍在烏國的「戰爭罪行」。

華盛頓郵報（Washington Post）引述2名知情人士的話指出，美國總統拜登 （Joe Biden）與官員已經開始討論加重制裁俄羅斯的行動，但制裁範圍與行動還不清楚。

報導指出，此前美國資深官員曾討論過「二級制裁」（secondary sanctions），意即針對與俄國有貿易往來的第三方國家與實體，縱使相關交易不存在任何美國連接點，仍可額外制裁。此外，拜登政府也可能對俄羅斯經濟部門實施制裁。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，美國與歐洲夥伴時常討論對俄羅斯實施新制裁。到目前為止，這些措施將使俄羅斯今年的經濟萎縮10%，這些制裁正在產生極大作用，俄羅斯必須為其戰爭罪行負責。

布查鎮鎮長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）向華郵表示，約270名當地居民被發現埋在兩處亂葬崗中。