我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈爾科夫居民智取 給俄軍有毒食物 致2死28加護500送醫

拿美護照逃離烏 男星：車上只有我是男的、好丟臉

烏克蘭控俄軍屠殺平民 澤倫斯基指犯種族滅絕罪

中央社基輔3日綜合外電報導
一名烏克蘭人站在基輔附近被夷為平地的。(美聯社)
一名烏克蘭人站在基輔附近被夷為平地的。(美聯社)

烏克蘭外交部長庫列巴今天表示，首都基輔市郊布查鎮許多平民遇害，是遭到俄軍「蓄意屠殺」。烏克蘭總統澤倫斯基也指控俄軍進行種族滅絕。烏克蘭和西方都要求追究俄國戰爭罪。

俄軍從布查（Bucha）倉促撤退後，留下數百具平民遺體。庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特寫道：「布查屠殺是蓄意的。俄羅斯人的目標是盡可能消滅更多烏克蘭人。我們必須阻止他們並趕走他們。我要求七大工業國集團（G7）現在就實施新的毀滅性制裁。」

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）則在接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目訪問時表示：「這是種族滅絕（genocide）罪行，想要剷除整個國家及人民。」

影片來源：YouTube Face the Nation

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）則推文道：「基輔地區。21世紀的地獄。被綑綁雙手殺害的男女遺體。納粹最嚴重的罪行已重返歐盟。」「俄羅斯是故意幹的。實施能源禁運，關閉海港。阻止殺戮！」

隨著俄軍在烏克蘭部隊猛烈抵抗下撤退，基輔周圍可能有平民遭到殺害的證據已經出現。當地官員稱，俄軍撤離後，布查幾個亂葬崗發現近300具平民遺體。

在布查負責救援工作的卡普利奇尼（Serhii Kaplychnyi）表示，僅鎮中心一座教堂後方的亂葬崗，就埋了57人。法新社記者則看到至少20具遺體散落在一條街道上，都穿著平民衣服，其中一人雙手被用一條白布綁在背後，他的遺體旁有他的烏克蘭護照。

儘管俄羅斯國防部否認俄軍犯下如此暴行，美國、英國、法國、德國和北大西洋公約組織（NATO）紛表震驚並譴責，與烏克蘭同聲指控俄軍犯下戰爭罪。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）也譴責俄軍的「暴行」，承諾會進一步制裁莫斯科。他在推特寫道：「在基輔獲解放地區，俄軍所犯暴行的畫面令人震驚。歐盟正協助烏克蘭和非政府組織收集必要證據，以便在國際法庭上追究罪責。」

國務卿布林肯表示，布查街上散落多具平民遺體的景象「令人痛心疾首」。布林肯告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「只要俄羅斯對烏克蘭的殘暴持續下去，這就是每天所發生事情的真相。」

英國外交部長特拉斯（Liz Truss）表示，隨著伊爾平（Irpin）和布查等烏克蘭城鎮「駭人聽聞行為」的證據越來越多，俄羅斯攻擊平民必須按「戰爭罪」受到調查。

德國副總理暨經濟部長哈柏克（Robert Habeck）告訴德國「畫報」：「這一可怕的戰爭罪行不能被置之不理。」

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）則表示，俄羅斯必須為在布查所犯的戰爭罪行付出代價。她同時譴責俄羅斯總統蒲亭「肆無忌憚的暴力行為」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對於布查平民遭殺害那些「不忍卒睹」的畫面提出譴責，並表示俄羅斯當局「必須為這些罪行負責」。

北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）告訴CNN：「我們數十年來還未曾在歐洲見過這種針對平民的暴行，很可怕，也絕對讓人無法接受。」

俄軍在布查的暴行曝光後一天，「人權觀察」（Human Rights Watch，HRW）在波蘭首都華沙（Warsaw）發表聲明，宣稱該組織在切爾尼戈夫（Chernihiv）、哈爾科夫（Kharkiv）和基輔周圍俄羅斯控制的地區，發現「數起俄軍違反戰爭法的事例」。

烏克蘭 俄羅斯 德國

上一則

俄稱和平談判進展不足 俄烏總統還不能會面協商

延伸閱讀

娛樂／澤倫斯基懲治腐敗、大罵政府 Netflix重溫「人民公僕」

娛樂／澤倫斯基懲治腐敗、大罵政府 Netflix重溫「人民公僕」
俄口頭同意烏提案 土耳其致力安排兩國領袖會晤

俄口頭同意烏提案 土耳其致力安排兩國領袖會晤
烏克蘭參謀總部：俄軍空襲和飛彈攻擊強度減弱

烏克蘭參謀總部：俄軍空襲和飛彈攻擊強度減弱
烏談判代表：俄烏領袖有望直接協商和平條約草案

烏談判代表：俄烏領袖有望直接協商和平條約草案

熱門新聞

地緣政治專家佛里曼表示，過去俄羅斯軍力明顯被高估，北京目前已意識到普亭將敗。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

2022-03-28 13:18
俄國國防部副部長佛明會後表示，俄國將大幅減少在基輔周圍兵力，以增互信。(路透)

11國擔保 俄烏和談現曙光…俄大減攻勢 烏成為中立國

2022-03-30 02:30
俄國入侵烏克蘭以來折損多名高階將領，被寄予厚望的精銳部隊第331近衛軍空降團，其指揮官蘇哈列夫上校被證實上月13日在烏克蘭陣亡。（擷取自推特）

俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅

2022-04-02 13:22
俄羅斯總統普亭和國防部長蕭依古2017年在圖瓦釣魚。(Getty Images)

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

2022-04-02 11:10
今年稍後將尋求第三個任期的中國國家主席習近平（圖），最近遭遇疫情復熾、美國總統拜登逼他在烏克蘭戰爭中選邊站的雙重挑戰。美聯社

從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇

2022-03-28 10:44
俄國總統普亭要求外國用盧布支付購買天然氣款項。(美聯社)

普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供

2022-03-31 10:56

超人氣

更多 >
專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化
紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁
民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死9傷

民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死9傷
港學者提醒注意Omicron新變種XE病毒 傳播率高一成

港學者提醒注意Omicron新變種XE病毒 傳播率高一成
不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯

不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯