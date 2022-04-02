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俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：普亭快打計畫破滅

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俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅

編譯羅方妤／即時報導
俄國入侵烏克蘭以來折損多名高階將領，被寄予厚望的精銳部隊第331近衛軍空降團，其指揮官蘇哈列夫上校被證實上月13日在烏克蘭陣亡。（擷取自推特）
俄國入侵烏克蘭以來折損多名高階將領，被寄予厚望的精銳部隊第331近衛軍空降團，其指揮官蘇哈列夫上校被證實上月13日在烏克蘭陣亡。（擷取自推特）

俄國入侵烏克蘭以來折損多名高階將領，被寄予厚望的精銳部隊第331近衛軍空降團，其指揮官蘇哈列夫上校（Col Sergei Sukharev）被證實上月13日在烏克蘭陣亡。英國BBC還發現，第331近衛軍空降團包含指揮官至少有40名官兵陣亡。BBC指出，這形同俄國總統普亭希望快速結束烏克蘭戰爭的計畫破滅。

蘇哈列夫獲頒俄羅斯聯邦英雄勳章。俄國國防部副部長薩多文科（Yuri Sadovenko）在蘇哈列夫的葬禮上表示，蘇哈列夫上校曾經「為了未來、為了我國人民的未來，以及沒有納粹的未來而奮鬥」。

俄國官兵傷亡並未被廣泛報導。但BBC使用公開資料來源拼湊俄軍進攻過程，發現第331近衛軍空降團除了指揮官外，至少還有39名官兵陣亡。自上月初開始傳出第331團成員陣亡消息，遺體陸續運回莫斯科東北方300公里處的柯斯楚馬（Kostroma）基地。

這些官兵隸屬從白俄羅斯進軍烏克蘭的縱隊，由簡稱VDV的俄國空降部隊領導。他們的存在顯示，軍隊優先目標是進軍烏國首都基輔。但他們很快在基輔近郊布查（Bucha）、伊爾平（Irpin）和霍斯托梅爾（Hostomel）陷入僵局。

BBC發現的一段影片中顯示，俄國空降部隊數輛輕型裝甲車在遭烏克蘭特種部隊攻擊後受損，並遭遺棄。另一段影片也顯示，俄國空降部隊顯然遺棄數輛汽車。

第331近衛軍空降團成員自認是俄羅斯軍隊中的佼佼者。去年5月發表在網路的一支影片中，一名將軍告訴第331近衛軍空降團官兵，他們是「菁英中的菁英」。這支部隊曾在巴爾幹、車臣和2014年俄羅斯對烏東頓巴斯地區干預戰爭中服役，並定期參加莫斯科紅場遊行。

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