白宮：美助烏應對俄可能的生化或化武攻擊

美國援助烏克蘭的武器和防護物資，通過拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞運到烏克蘭。(美聯社)

白宮 發言人莎奇(Jen Psaki)1日表示，美國正向烏克蘭 提供個人防護裝備，以應對俄羅斯 可能的化武攻擊。

莎奇說，美國和國際盟友已多次示警俄羅斯可能運用化學武器或生物武器攻擊烏克蘭；為協助烏克蘭夥伴，美國政府提供烏克蘭政府能抵禦俄國生化武器攻擊的救命設備與物資。

目前並不清楚美國預計向烏克蘭提供多少類似物資，莎奇說，這不影響美國的國內所需。

美國媒體Politico1日報導，目前的援助對象是烏克蘭衛生部，理當用於烏克蘭平民，但若烏國決定轉交軍隊使用，也是他們自己的決定。

Politico報導，烏克蘭衛生部分別向美國和西方盟國都請求援助；美國擔憂俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)為擊潰烏克蘭的頑抗，可能動用化學武器，美國已低調同意，並加緊提供防毒面具、全套防護服等物資。

根據報導，目前主要提供物資的是美國衛生部和美國國際開發署(USAID)。

此外，北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)上周承諾，北約將提供烏克蘭抵禦化武、生物武器、放射線與核威脅的裝備。

美國總統拜登日前表示，若普亭動用化武，美國會根據實際使用程度與性質回應。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)也曾說，無論是俄羅斯使用生化武器或核武器，美國都與盟友談過、和俄羅斯溝通過，並在政府內部討論應變計畫，他已建立「老虎小組」(Tiger Team)準備應對此事。