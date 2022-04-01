真的開始撤了？衛星畫面曝 俄軍從基輔郊外機場撤離

衛星影像顯示，俄軍已經撤離位於基輔西北方28公里處的安托諾夫機場。路透

俄羅斯日前承諾將大幅減少在烏克蘭 首都基輔和北部大城切爾尼戈夫周邊軍事行動，而最新衛星影像顯示，原本占領在基輔周邊機場 的俄羅斯軍隊已經有撤離跡象。

CNN報導，美國防部官員3月31日指出，他們認為俄軍可能已經撤離位於基輔西北方28公里處的安托諾夫機場（antonov airport）。同時，美國太空科技公司Maxar Technologies拍攝的衛星影像也證實，俄羅斯之前部署軍車及火砲據點，並建設防衛土堤保護軍備，如今只剩土堤還在。

報導指出，俄軍之前將安托諾夫機場視為重要據點之一，入侵第一天（2月24日）就透過運輸和攻擊直升機對烏克蘭軍隊發動突襲。但此後，烏軍展現強大反抗能力，沒讓俄軍再朝基輔往前推進。

俄羅斯國防部近幾周頻發影片聲稱俄軍輕鬆占領烏克蘭空軍基地，但現在撤離基輔周遭機場的軍事部署只是俄方軍力削弱的最新證明。

目前尚不清楚俄羅斯的軍車和火砲去向。俄羅斯日前承諾將減少在基輔周邊的軍事行動，之前駐紮在基輔以西的所有軍隊和軍車都來自白俄羅斯 。俄方未說明他們是否返回白俄，厚實的雲層正阻礙任何衛星影像追蹤俄軍在該地區的行動。