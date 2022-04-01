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真的開始撤了？衛星畫面曝 俄軍從基輔郊外機場撤離

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真的開始撤了？衛星畫面曝 俄軍從基輔郊外機場撤離

編譯徐榆涵／即時報導
衛星影像顯示，俄軍已經撤離位於基輔西北方28公里處的安托諾夫機場。路透
衛星影像顯示，俄軍已經撤離位於基輔西北方28公里處的安托諾夫機場。路透

俄羅斯日前承諾將大幅減少在烏克蘭首都基輔和北部大城切爾尼戈夫周邊軍事行動，而最新衛星影像顯示，原本占領在基輔周邊機場的俄羅斯軍隊已經有撤離跡象。

CNN報導，美國防部官員3月31日指出，他們認為俄軍可能已經撤離位於基輔西北方28公里處的安托諾夫機場（antonov airport）。同時，美國太空科技公司Maxar Technologies拍攝的衛星影像也證實，俄羅斯之前部署軍車及火砲據點，並建設防衛土堤保護軍備，如今只剩土堤還在。

報導指出，俄軍之前將安托諾夫機場視為重要據點之一，入侵第一天（2月24日）就透過運輸和攻擊直升機對烏克蘭軍隊發動突襲。但此後，烏軍展現強大反抗能力，沒讓俄軍再朝基輔往前推進。

俄羅斯國防部近幾周頻發影片聲稱俄軍輕鬆占領烏克蘭空軍基地，但現在撤離基輔周遭機場的軍事部署只是俄方軍力削弱的最新證明。

目前尚不清楚俄羅斯的軍車和火砲去向。俄羅斯日前承諾將減少在基輔周邊的軍事行動，之前駐紮在基輔以西的所有軍隊和軍車都來自白俄羅斯。俄方未說明他們是否返回白俄，厚實的雲層正阻礙任何衛星影像追蹤俄軍在該地區的行動。

白俄羅斯 機場 烏克蘭

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