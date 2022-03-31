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北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

普亭喊「去軍事化」成真？烏方：當地軍工業已全毀

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）26日遭到俄軍空襲後發生火警。（Getty Images）
烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）26日遭到俄軍空襲後發生火警。（Getty Images）

烏克蘭總統澤倫斯基的一位顧問31日宣稱，俄軍已經幾乎完全摧毀了烏克蘭的國防工業，現正「解決」（Finishing off）民間產業。

俄羅斯官媒《RT》與烏克蘭媒體《Vogorode.ua》報導，烏克蘭總統顧問艾雷斯托維奇（Alexey Arestovich）在自己的官方Telegram頻道發布影片評論基輔與莫斯科的最近一輪談判，強調任何「大規模軍事侵略跟和平協議總是雙方之間的妥協」。

艾雷斯托維奇表示，「因為兩邊都蒙受損失，如果你們覺得我們沒有蒙受損失，那你們就大錯特錯了。他們已經差不多毀了我們的軍工業，而從許多方面來說，正在做收尾工作。從很多方面來看，他們正在解決民間的部分，蓄意加以破壞」。

根據網路流傳一隻2019年的訪談影片，艾雷斯托維奇當時就指出俄羅斯會因為烏克蘭準備加入北約而動手，但烏國不加入北約則會在10至12年間被俄羅斯吸收，同時完全預測到俄方最快今年就會開戰跟作戰方針。

艾雷斯托維奇在最新影片表示，正如他在2019年的訪談影片所說的，俄羅斯的目標是把烏克蘭削弱成一個「沒人會感興趣」的國家，「就像一塊被毀的土地」，並強調「這正是他們正在做、將繼續做的事情」。

不過，在艾雷斯托維奇看來，俄烏兩國在土耳其伊斯坦堡舉行的最近一輪談判標誌著烏克蘭外交「重大勝利」，聲稱基輔並未接受任何妥協，反而「沿著所有談判路線」加強其立場。

艾雷斯托維奇表示，烏克蘭在伊斯坦堡談判前是「中立國家，沒有任何保證，被騙了兩次」，但同意提供安全保證的國家現在正浮出檯面，「這不是1994年，當時沒人相信烏克蘭陷入任何戰爭，但現在，戰爭發生之後，他們明白這可能會再度上演，而他們正提供保證」。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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