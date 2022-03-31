拜登「4個月3度動用」戰備儲油 會影響油價？

拜登 政府31日宣布，未來半年將動用戰略儲油，每日釋出100萬桶，以因應能源價格上漲；拜登政府也將要求國會對租賃公共土地卻未增產油、氣的能源公司開罰。

2月俄羅斯入侵烏克蘭前，全球石油 價格就不斷飆升，白宮3月初宣布禁止俄國石油進口，消費者負擔勢必加重。

拜登政府四個月多內第三次動用戰備儲油；去年11月，拜登下令釋出5000萬桶儲油，3月發表國情咨文時另宣布釋出3000萬桶。

動用戰備儲油是政府控制通貨膨脹手法之一，但有損執政黨執政成績。

★什麼是戰備儲油?

戰備儲油為1970年代第一次石油危機後建立，供應緊急情況使用；戰備儲油貯存於德州及路易斯安納州的地下鹽洞(salt caverns)，可貯藏7億多桶石油，但目前並未全滿。2021年年中儲量超過6億5000萬桶，上周儲油約為5億6800萬桶。

★供緊急情況使用？

美國目前石油出口大於進口，但仍保留戰備儲油，供各種緊急情況使用，如颶風災害、航道關閉、減少赤字等。

1991年波灣戰爭期間老布希總統下令調動近3400萬桶石油；2011年，歐巴馬總統釋出3000萬桶，彌補利比亞供油中斷。

拜登政府希望藉釋出更多石油來降低價格。白宮11月宣布動用戰備儲油後，油價 確實小降近兩周，但隨後又急遽回升，美國原油今年漲價將近40%，上個月更不穩定。

★會影響油價因素？

煉油廠會預購原油，因此目前可能使用較貴的原油來提煉；汽油價格也因各州稅率而有不同。

美國汽車協會(AAA)指出，截至31日，全國一加侖汽油平均超過4.22元，比3月最高價下跌約10分。中部許多州平均每加侖低於4元；東北部價格較貴；但西部最貴，加州每加侖高達5.9元。