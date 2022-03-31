北約控俄撒謊 「正在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

俄軍重整後，31日與烏軍繼續在基輔附近和北部地區激戰。圖為烏軍士兵發射迫擊砲。（路透）

北約(NATO)祕書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)指控俄羅斯撒謊，俄軍正重新集結而非撤離基輔；烏克蘭 也表示，基輔周圍與北部城市持續遭轟炸與發生激戰，同時有一個巴士車隊擬疏散馬立波平民。戰事已拖延逾一個月，俄國 認為停火時機未到，美國則延長航母打擊群在地中海的部署。

北約祕書長史托騰柏格31日記者會表示，雖然俄國表示會大幅減少基輔周圍軍事行動，並把火力加強攻擊烏東，但西方國家政府並未見到。

「根據我們的情報，俄軍並未撤退，而是在重新部署。」史托騰柏格指出：「俄國打算重新集結軍隊、恢復供應並加強反攻烏東的頓巴斯。」他指控，俄國一再謊稱其意圖，大家只能憑俄國行動、而非靠語言判斷。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)表示，烏克蘭看到俄軍正集結，準備重新攻擊烏東頓巴斯地區(Donbass)，烏軍已做好準備。

俄國日前稱將會大幅縮減基輔和北部城市切爾尼戈夫(Chernihiv)軍事行動，但基輔郊區的地方州長帕爾維克(Oleksandr Palviuk)31日表示，俄軍繼續砲轟伊爾平(Irpin)和馬卡洛夫(Makarov)，基輔以北也有戰事；烏軍在基輔以反攻，逼迫部分俄軍向東撤退。

烏克蘭也指出，俄軍砲彈持續攻擊東北部城市哈爾科夫(Kharkiv)與其周圍。

根據兩間俄國國營媒體，頓內次克 領袖普什林(Denis Pushilin)下令在馬立波成立市政府，顯示俄國有意拿下並管理該市。

紅十字國際委員會(ICRC)31日在馬立波西北方的札波羅熱(Zaporizhzhia)集結，兩輛卡車滿載食物、水、藥品等援助，企圖開進遭圍困城市馬立波；烏克蘭政府也派巴士跟著ICRC車隊，盼能接送撤離民眾。

頓內次克當地軍政府31日表示，疏散平民的巴士車隊正駛往馬立波，但不清楚車輛何時抵達；頓內次克首長基里蘭科(Pavlo Kyrylenko)表示，難以預測車隊能否抵達馬立波或其海岸，就他所知，車隊應已抵達別爾江斯克(Berdiansk)，但聯繫不上。

過去幾周數萬人企圖透過人到走廊逃離馬立波，截至上周，人口從戰前43萬人減至預估約10萬人，俄軍持續攻擊提高救援難度。

雖然烏克蘭和俄國透過視訊恢復對談，但雙方短期內似乎難以解決衝突；義大利總理德拉吉(Mario Draghi)與俄國總統普亭(Vladimir Putin)通話後表示，普亭認為停火的時機尚未「成熟」，在談判人員獲得更多進展之前不打算會晤澤倫斯基。

兩名國防部官員透露，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)已批准延長「杜魯門號」(USS Harry S. Truman)航母部署在地中海到8月，納編航母打擊群的三艘軍艦也延長部署。