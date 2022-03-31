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美報告：香港民主持續遭瓦解 助北京打壓台灣

中央社華盛頓31日專電

美國國務院今天公布香港政策報告，指出過去1年中國持續瓦解香港民主制度。與此同時，香港也在國際組織協助中國阻止台灣有意義參與，表明香港自主參與國際組織的能力正在削弱。

美國國務院今天公布年度香港政策報告指出，過去1年，北京當局採取行動削弱香港反對者在城市治理發揮重要作用的能力，並將批評中央與地方政府的和平政治言論有效定為刑事犯罪，並對香港選舉制度進行徹底改革，阻止未經北京批准的政治團體參與，削弱香港選民選舉權。

報告在談到香港的國際參與時指出，有報導指稱香港代表中國採取行動推進中國政治目標，包括阻止台灣在世界貿易組織（WTO）的有意義參與並擔任領導職務。報告指出，這表明香港自主參與國際組織的能力正在削弱。

報告指出，過去1年，中國持續瓦解香港民主制度，對司法機構施加前所未有的壓力，並扼殺學術、文化與新聞自由。隨著中國收緊統治與持續壓制，香港的自由正在減少，香港與中國城市間的差距也在縮小。

報告也記錄香港與北京領導層採取的進一步侵蝕民主制度與人權，並嚴重損害獨立媒體運作與言論自由的行動，指出這些措施對香港生活各方面都帶來深遠影響，包括國際商業與金融。

港府對香港居民的大規模逮捕，以及包括香港蘋果日報在內的多個機構被迫關閉，凸顯這些極具破壞性的變化。為了因應風險與不確定性增加，部分在香港的國際企業已完全撤出，另有一部分則是將主要員工或業務轉移到其他地區。

報告指出，北京最終將迫使香港許多優秀民眾逃離，損害香港聲譽並削弱其競爭力，香港作為自由的全球金融中心地位將持續受到影響。

香港 北京 國務院

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