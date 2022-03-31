雙邊關係漸行漸遠 俄烏戰爭讓歐盟提防中國

歐盟與中國4月1日將舉行線上峰會，但歐中關係卻漸行漸遠。（路透）

歐盟 與中國4月1日將舉行線上峰會，但歐中關係卻漸行漸遠。歐媒指出，俄國進犯讓歐盟對中國有所提防，若北京 協助普亭 ，將付出高昂代價；也有政治人物呼籲，歐盟也應團結強硬面對中國。

歐中峰會在即，預計商議氣候變遷、生物多樣性、人權等「共同利益」，但政治新聞網站Politico 30日報導表示，對話只會聚焦一個重要議題，也就是俄羅斯攻打烏克蘭，以及戰爭對歐中關係的影響。

歐中關係近年漸行漸遠，除了COVID-19讓歐洲對中國依賴有所警覺，中國對香港與維吾爾族打壓迫害、歐中兩邊相互制裁，導致歐中投資協議等進程陷入停頓。立陶宛與台灣關係遭中國報復也使情況惡化，而北京在俄烏戰爭中偏向普亭的態度更讓雙邊關係雪上加霜。

Politico專文以「俄羅斯危機讓歐盟對中國關係有所提防」為題，分析歐中關係走向，並指出對許多歐盟人士而言，這場峰會可謂名符其實的「愚人節峰會」。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的進犯殺得歐盟措手不及，這也讓歐洲各國響起警鐘，紛紛擔憂是否對另一個極權好戰國家，也就是中國，太過鬆懈。

歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）向Politico表示：「愚人節峰會時我們就會知道，歐盟是否已經能把最近從俄羅斯學到的教訓，運用在對中關係上。」

峰會將由歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）與中國國家主席習近平、總理李克強進行會談，雙方預計不會有聯合聲明或聯合記者會。

各界都在觀察歐洲是否從對普亭的錯誤中學得教訓，並對北京採取更強硬的態度。

歐洲與中國關係專家巴爾金（Noah Barkin）指出，過去中國透過給歐盟好處，例如開放中國市場等方式成功分化歐盟與美國，「習近平若在4月1日峰會上故技重施也不令人意外」。

歐洲峰會前夕，西方官員已多次警告，若北京妨礙阻擋俄羅斯進攻，將面臨後果。歐洲議會貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）認為，北京應該意識到歐洲的決心。他說：「若中國選擇站邊俄國，就應該清楚有兩件事會發生：他們必須付出極度高昂的經濟代價，而且會把世界一分為二。」

世界報（Le Monde）29日專欄也表示，雖然歐中貿易頻繁，但兩者關係卻從未如此遙遠。文章指出，俄烏危機讓歐盟覺醒、強大，且普亭的戰爭已窮途末路、千夫所指；但中國卻認為，歐盟將因祭出的制裁而自食惡果，且俄國並未戰敗也未遭孤立，仍有北京在內的35國在聯合國要俄撤軍的投票中棄權。

歐洲議會最大黨團人民黨（PPE）主席韋柏（Manfred Weber）日前也投書法國「民意報」（l’Opinion），並呼籲面對中國，西方民主國家也應該團結一致。

他指出，西方面對俄烏戰爭展現出了團結，「我們應與美國盟友聯手，也對中國展示出堅定態度」。

韋柏認為，北京應該了解，若想成為國際強權，「尊重國際法與邊界完整的原則，可不是選擇性適用」。

他敦促歐盟領導人，應該在歐中峰會上讓中國明白，若中國軍事支持普亭，將為雙邊關係與歐中貿易帶來重大影響。