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澳華裔記者成蕾北京受審 澳駐中大使被拒旁聽

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澳華裔記者成蕾北京受審 澳駐中大使被拒旁聽

中央社台北31日電
澳洲駐中國大使傅關漢（中）到達北京市第二中級人民法院外，嘗試進入法庭旁聽澳籍華裔記者成蕾的審訊，但被拒於門外。（美聯社）
澳洲駐中國大使傅關漢（中）到達北京市第二中級人民法院外，嘗試進入法庭旁聽澳籍華裔記者成蕾的審訊，但被拒於門外。（美聯社）

澳洲籍華裔記者成蕾被中國當局指控非法向海外提供國家機密，今天在北京市第二中級人民法院接受審訊，澳洲駐中國大使傅關漢（Graham Fletcher）被拒絕進入法院聽審。

影片來源：YouTube Guardian News

曾擔任中國官媒「中國環球電視網」（CGTN）主播的成蕾，於2020年8月失蹤，並於2021年2月被中國當局以涉嫌「非法向海外提供國家機密」正式逮捕。

路透31日報導，成蕾在北京市第二中級人民法院接受審訊，審訊是閉門進行，法院外有大批穿著制服或便衣的警察駐守，並封鎖法院北面出口的一段位置，仔細檢查記者的身份證，然後要求記者離開。

傅關漢想進入法院旁聽但被拒絕。法院告訴他，這起審訊的被告涉及非法向其他國家提供中國國家機密，所以是閉門審訊。

傅關漢向記者表示，澳洲沒有任何關於成蕾的消息，及不明白她為何被扣押，「這令人非常關注、不滿意及可惜」。

澳洲駐中國大使傅關漢（右）到達北京市第二中級人民法院外，嘗試進入法庭旁聽澳籍華裔...
澳洲駐中國大使傅關漢（右）到達北京市第二中級人民法院外，嘗試進入法庭旁聽澳籍華裔記者成蕾的審訊，但被拒於門外。（美聯社）

他又表示，「我們對於審訊的有效性沒有信心，因為審訊是閉門進行」。

他說，澳洲外交部有定期探望成蕾，最近一次是在21日，她情況尚可。

成蕾的家人向路透表示，她的兩名小孩及父母非常掛念她，希望可以早日團聚。

成蕾（中）2020年在北京參加一場活動。（美聯社）
成蕾（中）2020年在北京參加一場活動。（美聯社）

成蕾 澳洲 北京

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