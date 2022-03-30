普亭打電話給德總理：可用歐元支付俄天然氣
俄羅斯總統普亭周三打電話給德國總理蕭茲表示，歐洲買主可以持續以歐元支付天然氣費用。克里姆林宮為解除僵局提供了詳細計畫。幾小時前，德國因為不同意以盧布支付購買天然氣，已經宣布，如果俄羅斯斷供，準備實施配給。
根據德國政府和俄羅斯國家通訊社塔斯社的聲明，普亭在電話裡向蕭茲說明付款計畫。他表示，要求以盧布購買天然氣的規定將自4月1日起生效，但「能繼續以歐元支付，並如往常一樣轉帳到俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank），這家銀行未受制裁影響，會再將錢兌換成盧布」。
關於天然氣付費的僵局，是普京試圖反擊西方國家經濟制裁的一部分。周三稍早，德國政府啟動天然氣應急計畫的第一步，根據經濟部長兼副總理Robert Habeck表示，這涉及到成立危機小組，由聯邦和州政府、監管機構和私企代表派員組成。
該危機小組預定每日開會以監測情況，並制定在供應開始不足時可以採取的措施，Habeck強調，目前還沒到那種情況。他說，情況足夠危急時，政府才會干預，開始配給天然氣。他敦促德國消費者和公司行號努力減少使用能源，「每單位（KWH）都很重要」。
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