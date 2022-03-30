油價突崩跌5% 拜登下猛藥 擬釋出1.8億桶戰略儲油

美國傳出擬釋出1.8億桶戰略儲油。(路透)

知情人士透露，拜登 政府正在考慮一項計畫，打算未來數個月從美國戰略儲油每天釋出約100萬桶石油，總量可能多達1.8億桶，以因應俄羅斯入侵烏克蘭後汽油價 格飆漲和供應短缺的問題。國際油價今天開盤應聲崩跌，重挫逾5%。

這項計畫，是伴隨以外交行動推動國際能源署（IEA）協調其他國家進行全球戰略儲油而來。全球合力釋出儲油的最終決定尚未達成，不過，其中一位知情人士表示，白宮 最早可能在本周四就會宣布美國釋出戰略儲油一事。

白宮發出聲明表示，總統拜登將在周四發表談話，內容包括他為壓低能源價格、為美國家庭降低汽油價格所做的努力，同時把能源價格飆漲歸咎於俄羅斯總統普亭。

消息讓國際油價應聲崩跌，西德州原油5月期貨31日盤中大跌5%，報每桶102.4美元；布蘭特原油5月期貨重挫4%至每桶108.74美元。

由於美國今年11月將舉行期中選舉，拜登正面臨抑制通膨、尤其是降低汽油價格的壓力。儘管拜登政府去年保證汽油價格2022年會下跌，但現實卻是急遽飆漲，加州汽油價格攀抵每加侖近6美元，全美平均值則是4.24美元，讓一般家庭大感吃不消。

拜登過去六個月已二度大規模釋出美國戰略儲油，包括去年11月釋出5,000萬桶，今年3月又釋出3,000萬桶，但對壓低油價的影響甚微。