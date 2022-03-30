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拜登通話澤倫斯基 再提供5億美元援助

一洲焦點／烏俄和談是緩兵？國會暴亂調查縮緊到川普

拜登通話澤倫斯基 再提供5億美元援助

中央社華盛頓30日專電
美國總統拜登今天與烏克蘭總統澤倫斯基通話，就美國與盟友持續為烏克蘭提供更多援助以協助烏國軍隊保衛家園，拜登也表示美國將再提供5億美元援助。美聯社
美國總統拜登今天與烏克蘭總統澤倫斯基通話，就美國與盟友持續為烏克蘭提供更多援助以協助烏國軍隊保衛家園，拜登也表示美國將再提供5億美元援助。美聯社

總統拜登今天與烏克蘭總統澤倫斯基通話，就美國與盟友持續為烏克蘭提供更多援助以協助烏國軍隊保衛家園，拜登也表示美國將再提供5億美元援助。

拜登（Joe Biden）今天在與澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的約1小時通話中，就美國與其盟國和合作夥伴為烏克蘭提供軍事、經濟與人道救援，以及持續讓俄羅斯為其對烏克蘭的野蠻入侵付出沈重代價交換意見。

根據白宮提供的對話紀要，拜登與澤倫斯基討論美國持續滿足烏克蘭主要的安全援助請求、這些武器對衝突產生的關鍵影響，以及美國與盟邦和合作夥伴持續努力提供更多協助烏克蘭軍隊保衛家園。

拜登也利用機會向澤倫斯基表示，美國計畫對烏克蘭政府再提供5億美元援助。澤倫斯基則向拜登說明與俄羅斯的談判狀況。

與此同時，國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）今天上午在國防部會見來訪的德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）時表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）選擇的戰爭對平民帶來可怕的傷亡，並迫使數百萬無辜烏克蘭人流離失所。俄羅斯入侵烏克蘭不僅是對烏克蘭的攻擊，還是對「跨大西洋安全核心原則的攻擊」。

他也感謝盟邦與美國合作堅定支持烏克蘭，並傳達一個明確訊息，亦即任何對安全的挑戰都將得到堅定而統一的回應，「我們對北大西洋公約組織（NATO）集體防禦承諾如鐵一般堅定」。

▼烏俄和談是緩兵之計 各有盤算

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

烏克蘭 拜登 澤倫斯基

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美官員：普亭被誤導 高階幕僚不敢說侵烏真相

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