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俄減基輔攻勢助和談 拜登態度保留：等著看吧

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俄減基輔攻勢助和談 拜登態度保留：等著看吧

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統拜登。美聯社
美國總統拜登。美聯社

俄烏和談露曙光，俄羅斯宣布將大幅減少在烏克蘭首都基輔（Kyiv）和北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）周圍的攻勢；美國總統拜登29日說，等著看吧，眼見為憑，歐洲領導人已就此達成共識，此外，美國將持續制裁俄國並援助烏軍。

拜登29日上午與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、義大利總理德拉吉（Mario Draghi）與英國首相強生（Boris Johnson）舉行電話會議，接著在白宮接待來訪的新加坡總理李顯龍。

拜登在與李顯龍共同舉行的記者會表示，「等著看吧」，在真正見到實際行動前，他不會相信俄國聲明的任何一個字，靜待俄羅斯的後續行動，他剛結束與北約盟友的對話，大家在這點上達成共識。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，撤出的部隊規模很小，他們可能會被重新部署，「我們不準備稱這是後撤或撤軍，我們認為他們可能想重新部署在其他更優先的地方。」

美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman）在聯合國安理會會議表示，希望俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）認真致力於正在進行的和談，美國關注俄軍的所作所為，而非俄羅斯說了什麼。

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